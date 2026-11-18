Der frühere Nationalspieler Antonio Rüdiger spricht über die titellose Zeit beim spanischen Rekordmeister und seinen Abschied aus dem DFB-Team.

Antonio Rüdiger leidet unter der Titelflaute bei Real Madrid und setzt seine Hoffnungen auf Trainer José Mourinho. „Zwei Jahre, in denen wir bei Real Madrid nichts gewonnen haben. Das ist schrecklich“, sagte der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler im Interview mit The Athletic.

Beim spanischen Rekordmeister soll der zurückgekehrte Mourinho die Sehnsucht nach großen Titeln stillen. Der Portugiese hatte sich bei Rüdiger bereits vor seinem Amtsantritt persönlich gemeldet. „Er hat mich kurz vor Saisonende angerufen und mir gesagt, dass er es wird“, berichtete der 33-Jährige.

Der Vertrag von Antonio Rüdiger bei Real Madrid läuft 2027 aus Der Vertrag von Antonio Rüdiger bei Real Madrid läuft 2027 aus © IMAGO/Focus Images

Besondere Beziehung zu José Mourinho

Mourinho habe ihm zugleich signalisiert, dass er ihn unbedingt halten wolle. Schon während seiner Zeit bei Tottenham Hotspur habe der Trainer versucht, den damaligen Chelsea-Profi zu verpflichten. „Es gibt eine Vorgeschichte zwischen uns, und schließlich haben wir zueinandergefunden“, sagte Rüdiger.

Gleichzeitig nahm er seinen Teamkollegen Kylian Mbappé nach der Kritik an dessen Defensivarbeit in Schutz. „Soll er einem Spieler, der in zwei Jahren 100 Tore erzielt hat, sagen, dass er meine Arbeit machen soll? Das ergibt keinen Sinn“, sagte Rüdiger mit Blick auf die Debatte um Mbappé. Als Beispiel verwies er auf das frühere Real-Offensivtrio Gareth Bale, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo: „Schaut euch an, wie erfolgreich sie waren. Wir müssen nicht ständig darüber sprechen, wie sie verteidigen.“

Rüdiger lässt Real-Zukunft offen

Seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft begründete Rüdiger unterdessen mit dem Wunsch, jüngeren Spielern Platz zu machen. „Ich bin kein Mensch mit einem großen Ego“, sagte der 86-malige Nationalspieler: „Ich kann sagen, dass es Jungs gibt, die jünger und frischer sind. Jetzt ist ihre Zeit.“

Rüdiger hatte im September seinen DFB-Abschied verkündet und war am Montag vor dem Spiel gegen die Niederlande in seiner Heimatstadt Berlin offiziell verabschiedet worden.

Seine eigene Zukunft bei Real ließ der Verteidiger offen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, derzeit konzentriere er sich aber ganz auf die sportlichen Aufgaben. „Meine Priorität ist es, zu gewinnen“, betonte Rüdiger.