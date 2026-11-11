Real-Torwart Thibaut Courtois spricht über seine Trainer José Mourinho und Xabi Alonso - und gibt dabei Einblicke in das Innenleben der Mannschaft.

Thibaut Courtois hat seinem früheren Trainer Xabi Alonso den Rücken gestärkt und eine ungewöhnliche Geschichte über José Mourinho erzählt. Der Torwart von Real Madrid verriet im Gespräch mit Sky Sports, dass er eine Nachricht seines jetzigen Trainers zwei Wochen lang unbeabsichtigt übersehen hatte.

Mourinho schrieb Courtois während der Weltmeisterschaft. Der Belgier verpasste die Nachricht nach eigenen Angaben wegen eines Flugs ohne WLAN und der Zeitverschiebung.

Thibaut Courtois spricht über Xabi Alonso und José Mourinho Thibaut Courtois spricht über Xabi Alonso und José Mourinho © IMAGO/Pressinphoto

Als sich der Portugiese nach einem Spiel erneut meldete, fragte Courtois bei Real nach, ob die Nummer tatsächlich dem Trainer gehöre. „Aber jetzt ist alles in Ordnung“, versicherte der 34-Jährige.

Alonso-Aus in Madrid? „Nicht fair“

Mit Mourinho hatte Courtois bereits beim FC Chelsea zusammengearbeitet. „Es ist immer schön, wieder mit ihm zu arbeiten. Er ist ein hervorragender Trainer und ich habe mich auf seine Rückkehr gefreut“, sagte der Torwart. Mourinho sei im Vergleich zur gemeinsamen Zeit in London etwas weniger intensiv, seine Präsenz aber unverändert: „Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen.“ Real hatte Mourinho für seine zweite Amtszeit als Trainer verpflichtet.

Für Alonso, der nach 34 Pflichtspielen bei Real gehen musste und inzwischen Chelsea trainiert, fand Courtois ebenfalls lobende Worte. „Ich mag Xabi Alonso und seine Art zu arbeiten sehr. Ich glaube, er ist ein hervorragender Trainer“, sagte er und verwies auf dessen Leistungen bei Bayer Leverkusen.

In Madrid habe es durchaus Probleme gegeben, erklärte er. „Ich glaube, dass es vielleicht in manchen Situationen keine gute Verständigung zwischen Xabi Alonso und den Spielern gab, aber ich denke, er hatte zu vielen Spielern ein gutes Verhältnis.“

Courtois hält das Ende von Alonsos Amtszeit für „nicht fair: Ich glaube, in der Welt des Fußballs ist es immer so: Wenn die Ergebnisse nicht gut sind, muss der Trainer als Erster dafür den Preis bezahlen.“

DEINE MEINUNG

Courtois: Mourinho weniger intensiv als früher

Seinem früheren Klub Chelsea wünschte Courtois trotz seines nicht optimal verlaufenen Abschieds alles Gute. Nach der Niederlage gegen Sunderland und der verpassten Chance auf einen Sieg gegen Tottenham steht Chelsea auf Rang fünf. „Ich glaube wirklich, dass sie die Saison unter den ersten vier beenden werden“, sagte er. Wenn der Klub Alonso Zeit gebe, werde dieser gute Ergebnisse erzielen.

Courtois verriet außerdem, wie er seinen aktuellen Coach José Mourinho sieht, den er einst schon beim FC Chelsea erlebte. „Ich glaube, er hat selbst gesagt, dass er noch ein wenig reifer hätte werden können. Bei all dieser Erfahrung ist er meiner Meinung nach manchmal auch etwas gelassener.“

Der Keeper weiter: „Ich erinnere mich, dass er bei Chelsea in der Umkleidekabine selbstbewusster auftrat und ein stärkeres Gefühl von Druck vermittelte. Das ist auch heute noch so, aber im Vergleich zu meiner Erinnerung von vor zwölf Jahren ist es meiner Meinung nach etwas weniger intensiv.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.