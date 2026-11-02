Hansi Flick wird in Barcelona als Ramblista d'Honor geehrt. Rafael Yuste nimmt den Preis für den Barça-Trainer entgegen.

Hansi Flick ist mit dem Ramblista d’Honor 2026 ausgezeichnet worden. Den Preis nahm Barcelonas erster Vizepräsident Rafael Yuste im Saló de Cent des Rathauses stellvertretend für den Trainer entgegen, der wegen des Champions-League-Duells mit Aston Villa im Camp Nou fehlte. Flick bedankte sich per Videobotschaft für die Ehrung.

Die Vereinigung Amics de La Rambla würdigte den Barça-Coach für seinen „Einsatz, seine Werte, seine Beständigkeit und sein Vertrauen in die Jugend“. Zudem hob die Jury hervor, dass die sportlichen Erfolge des FC Barcelona die Rambla de Canaletes mit Freude und Feiernden gefüllt hätten.

Die Auszeichnung würdigt Personen, Institutionen oder traditionsreiche Unternehmen, die in besonderem Maße dazu beigetragen haben, das Leben, die Kultur und das Ansehen der weltberühmten Flaniermeile La Rambla sowie der gesamten Stadt Barcelona zu fördern und positiv zu prägen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.