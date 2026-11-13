Hohe Spende: Familie von de Miguel „zutiefst berührt“

Bei einer Online-Spendenaktion kamen mehr als 213.000 Euro zusammen.

Nach dem Tod des spanischen Fußballers Jesús de Miguel hat seine Familie eine große Welle der Solidarität erreicht – auch finanziell. Die Familie bedankte sich für mehr als 213.000 Euro, die im Rahmen einer Online-Spendenaktion gesammelt wurden. Das geht aus einer Mitteilung der spanischen Spielergewerkschaft AFE hervor. Die Kampagne war von de Miguels ehemaligem Mitspieler Fran Sol ins Leben gerufen worden.

„Wir möchten uns von ganzem Herzen für die überwältigende Anteilnahme und Unterstützung bedanken, die wir erfahren haben. Wir sind zutiefst berührt von der großen Zahl an Menschen, die sich für diese Initiative eingesetzt haben. Ein ganz besonderer Dank gilt Fran Sol für die Initiierung dieser Spendenaktion sowie all jenen, die sich an dieser Initiative beteiligt oder uns Unterstützungsbotschaften geschickt haben“, schreiben die Angehörigen des spanischen Torjägers: „Danke, dass ihr für uns da seid, für eure Solidarität und eure Unterstützung in dieser Zeit.“

De Miguel war bei einem spanischen Zweitligaspiel seines Klubs CD Teneriffa am 2. November mit dem Torhüter Jesús Owono des FC Andorra zusammengestoßen und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Am nächsten Morgen starb er nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Die Spendenaktion ist auf der Plattform GoFundMe erreichbar und kann nach Angaben der Initiatoren weiterhin unterstützt werden.