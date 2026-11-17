Andorras Mehrheitseigener hält die Sanktion gegen den Torhüter für ungerecht. Der Keeper war nach dem Tod von Jesús de Miguel gesperrt worden.

Der frühere Welt- und Europameister Gerard Piqué hat die zwölf Spiele umfassende Sperre gegen Andorras Torhüter Jesús Owono nach dem tödlichen Zusammenstoß mit Jesús de Miguel scharf kritisiert. Owono werde „für Konsequenzen verantwortlich gemacht, die nicht seine Schuld waren“, sagte der Mehrheitseigner des spanischen Zweitligisten FC Andorra in einem auf TikTok veröffentlichten Video. Es sei „nicht fair“, den Torwart in eine solche Situation zu bringen.

Schlussmann Owono war nach dem tragischen Tod des Stürmers Jesús de Miguel vom spanischen Fußballverband für zwölf Spiele gesperrt worden. De Miguel war im Alter von 30 Jahren gestorben, vorausgegangen war ein schwerer Zusammenprall mit Owono bei einem Zweitligaspiel am 2. November.

Gerard Piqué hält die Strafe für Torwart Owono für übertrieben Gerard Piqué hält die Strafe für Torwart Owono für übertrieben © AFP/SID/FADEL SENNA

Piqué hält Strafe für Owono für übertrieben

„Ich denke, die Strafe sollte für die Aktion ausgesprochen werden, nicht für die Konsequenzen“, ergänzte Piqué. Der frühere Star des FC Barcelona verwies dabei auf einen vergleichbaren Vorfall, der mit einer kürzeren Sperre geahndet worden sei. Für sein Einsteigen hatte Owono die Rote Karte gesehen.

Owono hatte nach dem Tod de Miguels von den „schlimmsten Tagen meines Lebens“ gesprochen. Piqué sprach von einem „Unfall“, der „völlig unerklärlich“ gewesen sei. Andorras Trainer Carles Manso betonte zudem, der Keeper werde selbst entscheiden, ob und wann er auf den Fußballplatz zurückkehre.

„Jesús wird deutlich mehr als zwölf Spiele benötigen, um wieder einsatzfähig zu sein und auf Wettbewerbsniveau zu spielen“, sagte Piqué: „Keine Sperre wird Demi zu uns zurückbringen.“ Unterdessen läuft nach Angaben spanischer Polizeiquellen unter gerichtlicher Aufsicht eine Untersuchung zu dem Vorfall, wie sie bei nicht natürlichen Todesfällen üblich ist.