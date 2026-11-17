Real-Star Vinícius Júnior führt Brasilien zu einem ungefährdeten Sieg in Singapur. Der Rekordweltmeister rehabilitiert sich damit für die Niederlage gegen Japan.

Angeführt von Superstar Vinícius Júnior hat Fußball-Rekordweltmeister Brasilien einen lockeren Sieg gefeiert. Beim krassen Außenseiter Singapur setzte sich das Team im letzten Spiel des Jahres ohne den gesperrten Nationaltrainer Carlo Ancelotti 7:0 (4:0) durch und betrieb damit etwas Wiedergutmachung für das 2:3 gegen Japan drei Tage zuvor.

Dort hatten Ancelotti und der bereits ausgewechselte Angreifer Raphinha in der Nachspielzeit Rot gesehen. Daher betreute Co-Trainer Francesco Mauri das Team gegen Singapur.

Vinícius Júnior glänzte mit drei Toren innerhalb von zwölf Minuten Vinícius Júnior glänzte mit drei Toren innerhalb von zwölf Minuten © IMAGO/Pera Photo Press

Vinícius erzielt drei Tore innerhalb von zwölf Minuten

Am Dienstag lief das Spiel schon früh in Richtung der Brasilianer. Vinícius (9., 15., 21.) sorgte mit einem Hattrick innerhalb von nur zwölf Minuten schnell für klare Verhältnisse. Auch Endrick (31.), Estevao (51.) und Rayan (65.) trafen. Zudem unterlief Raoul Suhaimi (74.) ein Eigentor.

Ancelotti, der mit seinem Team bei der WM im Sommer bereits im Achtelfinale ausgeschieden war, steht in der Kritik.

Romario fordert Rücktritt – Ancelotti reagiert

Brasiliens Ikone Romario hatte dem Italiener, der als Vereinstrainer vor allem mit Real Madrid zahlreiche Titel geholt hatte, bereits einen Rücktritt nahegelegt.

Ancelotti beteuerte, er lasse sich davon nicht verunsichern. Es sei das gute Recht Romarios, eine Meinung zu äußern, sagte er: „Ich bin gerne hier, ich bin gerne Teil der Nationalmannschaft.“