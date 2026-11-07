Drei Tore, drei Punkte und eine klare Ansage an den Konkurrenten aus Barcelona: Real Madrid demonstriert beim FC Valencia seine Stärke und lässt nichts anbrennen.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid bleibt in der Erfolgsspur. Mit feierte das Team von Trainer Jose Mourinho seinen wettbewerbsübergreifend achten Sieg in Serie. Damit ist Real zumindest über Nacht punktgleich mit dem Spitzenreiter FC Barcelona. Die Katalanen haben allerdings eine schwere Aufgabe vor sich: Das Team von Trainer Hansi Flick trifft am Sonntagabend (21 Uhr/DAZN) auf Atlético Madrid.

Federico Valverde (28.), Arda Güler (36.) und Starstürmer Kylian Mbappé (75.) trafen für die Königlichen. Der Tabellen-Vorletzte Valencia schwächte sich für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf selbst. Kapitän José Gayà sah nach einem harten Foul gegen Mbappé die Rote Karte (79.).

Valverde lässt Real jubeln

Dabei erwischte Valencia den besseren Start. Nach einem Ballverlust von Aurelien Tchouameni verhinderte Real-Keeper Thibaut Courtois gegen Aaron Mayol zunächst den Rückstand. Wenig später jubelten die Gastgeber bereits, doch der Treffer von Guido Rodríguez wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Real zeigte sich dagegen effizient. Nachdem ein Freistoß von Kylian Mbappe in der Mauer hängen geblieben war, landete der Abpraller bei Federico Valverde. Der Uruguayer zog aus rund 20 Metern ab und traf zur Führung (28.). Nur acht Minuten später erhöhte Arda Güler nach einer abgefälschten Hereingabe von Jude Bellingham auf 2:0 (36.).

Güler glänzt – Mbappe macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Madrid das Geschehen. Valencia fand offensiv kaum noch statt, während Torhüter Stole Dimitrievski mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand verhinderte.

In der 75. Minute konnte auch er das dritte Gegentor nicht verhindern: Güler schickte Mbappe mit einem Steilpass in die Tiefe. Der Franzose umkurvte Dimitrievski und schob zum 3:0 ein. Damit traf er im siebten Pflichtspiel in Folge.

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Nur vier Minuten später folgte der nächste Rückschlag für Valencia. Kapitän Jose Gaya brachte Mbappe bei einem Konter zu Fall und sah die Rote Karte. Real spielte die Partie anschließend in Überzahl souverän zu Ende. Für die Gastgeber verschärft sich dagegen die Lage im Abstiegskampf.

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