Umworbenes Supertalent JJ Gabriel verkündet seinen Lieblingsverein

JJ Gabriel trainiert bereits in Madrid. Real will das 16 Jahre junge Supertalent für seine zweite Mannschaft verpflichten. Das Juwel verkündet seinen Lieblingsverein.

JJ Gabriel arbeitet in Madrid an seinem Wechsel zu Real – und verfolgt dabei ein großes Ziel. „Mein Traum ist es, den Ballon d’Or zu gewinnen“, sagte der 16-Jährige der spanischen Zeitung Marca, die ihn in der Hauptstadt traf. Der Engländer steht bei Manchester United unter Vertrag, soll aber nach Informationen des Blattes für Real Madrid Castilla verpflichtet werden. Das Supertalent, an dem auch der FC Bayern Interesse hatte, verriet auch seinen Lieblingsverein: „Natürlich Real Madrid.“

Noch ist der Transfer nicht offiziell: Gabriels Berater Ali Barat verhandelt dem Bericht zufolge über die Vertragsbedingungen und sucht zugleich eine Unterkunft für den Spieler und dessen Familie. Gabriel hält sich bereits seit einigen Tagen in Madrid auf und trainiert zweimal täglich – morgens allein mit einem Personaltrainer auf dem Platz und nachmittags im Fitnessstudio. Zuvor hatte er sich nach seinem Abschied vom Trainingsalltag bei United in Barcelona fit gehalten.

JJ Gabriel schon in Madrid

Bei dem Treffen war auch sein Vater Joe O’Cearuill dabei, der selbst Fußballprofi war und seinen Sohn sportlich begleitet. Als Gabriel die Titelseite der Zeitung mit seinem Foto darauf überreicht bekam, fragte er: „Darf ich sie behalten?“

Eine Registrierung für Real wäre dem Bericht zufolge frühestens im Winter-Transferfenster im Januar möglich. Für die Königlichen könnte Gabriel in dieser Saison nicht mehr in der Youth League spielen, weil er weiterhin bei United registriert ist. Bei seinem Debüt in dem Wettbewerb hatte er einen Hattrick erzielt.

Internationale Transfers von Minderjährigen sind grundsätzlich verboten, für Spieler zwischen 16 und 18 Jahren gibt es jedoch Ausnahmen. Gabriels irischer Pass ist laut Marca für den geplanten Wechsel entscheidend. Die FIFA verlangt für internationale Transfers Minderjähriger eine Genehmigung.

DEINE MEINUNG

Manchester United hatte Gabriel nach Informationen von Marca eine Vertragsverlängerung und eine Loge im Old Trafford angeboten. Sollte er zu Real wechseln, könnte United dem Bericht zufolge eine Ausbildungsentschädigung von umgerechnet rund 420.000 Euro erhalten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.