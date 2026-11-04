"Hansi Flick hat mir sehr deutlich vermittelt ..."

Rodri fällt beim FC Barcelona mit einer Oberschenkelverletzung für das Duell bei Atlético Madrid aus.

Der FC Barcelona muss im Topspiel bei Atlético Madrid am Sonntag ohne Rodri auskommen. Medizinische Untersuchungen in der Ciutat Esportiva bestätigten eine leichte Verletzung des rechten Bizeps femoris – das teilte der Klub selbst mit.

Der Mittelfeldspieler hatte die Partie in der Champions League gegen Aston Villa wegen Beschwerden im Oberschenkel zur Pause verlassen.

Eine konkrete Ausfalldauer nannte Barça nicht. Der Klub erklärte aber: „Die genaue Dauer der Genesung hängt von der Entwicklung der Verletzung ab.“ Fest steht damit nur, dass Rodri am 8. November im Metropolitano nicht zur Verfügung steht.

Barcas Superstar könnte mehrere Wochen lang ausfallen

Mundo Deportivo berichtet, dass Barcelona intern mit einer Pause von rund drei Wochen rechnet. Damit würde Rodri auch die Partien der spanischen Nationalmannschaft gegen Tschechien am 12. November und England am 15. November verpassen. Die RFEF hat beide Begegnungen in der Nations League angesetzt.

Für Hansi Flick wäre der Ausfall ein schwerer Rückschlag: Rodri stand in elf von 15 Pflichtspielen in der Startelf. Zehnmal bildete er dabei mit Pedri das Mittelfeldduo, gegen Betis spielte er an der Seite von Gavi. Sollte sich die Prognose von drei Wochen bestätigen, wären auch die Ligaspiele gegen Villarreal am 22. November und Deportivo am 29. November sowie die Champions-League-Partie bei Sabah am 25. November gefährdet.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.