Tennis-Ikone Rafael Nadal soll zum Vorstand von Real Madrid stoßen. Der Vorschlag der Klubführung muss nun noch bestätigt werden.

Tennis-Ikone Rafael Nadal soll Vorstandsmitglied beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid werden. Wie die Königlichen am Mittwoch mitteilten, wird der Klub den bekennenden Fan bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 21. November seinen Anhängern vorschlagen und bei Zustimmung in das Gremium aufnehmen.

„Ich möchte Präsident Florentino Pérez und dem Vorstand dafür danken, dass sie mich vorgeschlagen haben“, schrieb Nadal auf X zu einem Bild, das ihn als kleinen Jungen im Real-Trikot zeigt. „Ich habe diesen Vorschlag mit großer Begeisterung, Lernbereitschaft und dem Wunsch angenommen, so viel wie möglich beizutragen.“

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid.



He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda.



🤍🤍🤍 https://t.co/HgLCmWjOPq pic.twitter.com/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Nadal ist bereits Ehrenmitglied bei Real Madrid

Für Real sei es „eine große Ehre, dass eine Persönlichkeit von seinem sportlichen und menschlichen Format, ein Maßstab im spanischen und internationalen Sport, Teil unseres Vorstands wird und von dieser verantwortungsvollen Position aus zur Gegenwart und Zukunft unseres Vereins beitragen wird“, hieß es in der Mitteilung der Madrilenen.

Nadal ist bereits Ehrenmitglied des spanischen Klubs. Dieser würdigte den 22-maligen Grand-Slam-Sieger als eine der größten Legenden der Sportgeschichte und als weltweites Aushängeschild des spanischen Sports. Der 40-Jährige gewann 92 Einzeltitel, zwei olympische Goldmedaillen, feierte fünf Davis-Cup-Siege mit Spanien und war insgesamt 209 Wochen die Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste. Nadal hatte seine erfolgreiche Tenniskarriere im November 2024 beendet.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)