Rafael Nadal soll Vorstandsmitglied bei Real Madrid werden
Tennis-Ikone Rafael Nadal soll zum Vorstand von Real Madrid stoßen. Der Vorschlag der Klubführung muss nun noch bestätigt werden.
Tennis-Ikone Rafael Nadal soll Vorstandsmitglied beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid werden. Wie die Königlichen am Mittwoch mitteilten, wird der Klub den bekennenden Fan bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 21. November seinen Anhängern vorschlagen und bei Zustimmung in das Gremium aufnehmen.
„Ich möchte Präsident Florentino Pérez und dem Vorstand dafür danken, dass sie mich vorgeschlagen haben“, schrieb Nadal auf X zu einem Bild, das ihn als kleinen Jungen im Real-Trikot zeigt. „Ich habe diesen Vorschlag mit großer Begeisterung, Lernbereitschaft und dem Wunsch angenommen, so viel wie möglich beizutragen.“
Nadal ist bereits Ehrenmitglied bei Real Madrid
Für Real sei es „eine große Ehre, dass eine Persönlichkeit von seinem sportlichen und menschlichen Format, ein Maßstab im spanischen und internationalen Sport, Teil unseres Vorstands wird und von dieser verantwortungsvollen Position aus zur Gegenwart und Zukunft unseres Vereins beitragen wird“, hieß es in der Mitteilung der Madrilenen.
Nadal ist bereits Ehrenmitglied des spanischen Klubs. Dieser würdigte den 22-maligen Grand-Slam-Sieger als eine der größten Legenden der Sportgeschichte und als weltweites Aushängeschild des spanischen Sports. Der 40-Jährige gewann 92 Einzeltitel, zwei olympische Goldmedaillen, feierte fünf Davis-Cup-Siege mit Spanien und war insgesamt 209 Wochen die Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste. Nadal hatte seine erfolgreiche Tenniskarriere im November 2024 beendet.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)