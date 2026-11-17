Bayer-Profi Lucas Vázquez nimmt seinen ehemaligen Teamkollegen Vinícius Júnior in Schutz. Die Erklärung des Real-Stars für sein Formtief überzeugt ihn aber nicht.

Lucas Vázquez springt seinem früheren Mitspieler Vinícius Júnior bei – und kritisiert die Fans von Real Madrid. „Es hat sich eine gewisse Strömung entwickelt, zu pfeifen. Ich glaube, dass zuletzt zu viel gepfiffen wurde, nicht nur gegen Vinícius, sondern auch gegen andere Spieler“, sagte der Profi von Bayer Leverkusen in der Sendung „El Larguero“ bei Cadena SER. Den Brasilianer treffe die Kritik im Santiago Bernabéu besonders häufig und ungerechtfertigt, findet Vázquez.

Zugleich stellte der Spanier aber die Erklärung des 26-Jährigen für dessen Formtief infrage. „Er ist ein körperliches Phänomen und nach drei Wochen wieder in Topform. Das klingt für mich ein bisschen nach einer Ausrede, und ich glaube es ihm nicht“, sagte Vázquez.

Vinícius Júnior spielte erfolgreich mit Lucas Vázquez zusammen Vinícius Júnior spielte erfolgreich mit Lucas Vázquez zusammen © IMAGO/Anadolu Agency

Vinícius hatte im Kreis der brasilianischen Nationalmannschaft eingeräumt, sich nach der Weltmeisterschaft nicht optimal vorbereitet zu haben. „Ich habe den Urlaub genutzt, um ihn zu genießen, mich auszuruhen, zu entspannen und mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Am Ende habe ich weniger trainiert als in den vergangenen Jahren“, sagte der Real-Angreifer.

Vázquez hält seinem ehemaligen Kollegen zugute, dass dessen Situation schwierig sei und momentan alles an ihm kritisiert werde.

Vázquez lobt Viní: „Gibt wenige Spieler, die so für Real Madrid brennen“

Am Einsatz und an der Verbundenheit des Brasilianers mit Real zweifelt der 35-Jährige dagegen nicht. „Ich kenne ihn gut und glaube, dass es nur wenige Spieler gibt, die so sehr für Real Madrid brennen wie er“, sagte Vázquez.

Vinícius habe in den vergangenen vier oder fünf Jahren zu den wichtigsten Spielern gehört, und es sei schwierig, immer dasselbe Niveau zu halten. Er sei sicher, dass der Angreifer wieder ein Spieler von Weltklasse sein werde: „Mit Fußball wird er die Situation drehen, und diejenigen, die ihn auspfeifen, werden ihm am Ende applaudieren.“

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Vázquez selbst hatte Real nach zehn Spielzeiten und 23 Titeln 2025 in Richtung Leverkusen verlassen. Mit der Art seines Abschieds ist der Spanier zufrieden: „Ancelotti und Modrić hatten einen anderen Abschied, aber ich habe mich sehr wertgeschätzt gefühlt.“ Für ihn und seine Familie sei es der Abschluss einer wunderschönen Zeit gewesen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.