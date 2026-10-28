Leon Goretzka darf zum ersten Mal seit seinem Wechsel zu Aston Villa von Anfang an ran. Im League Cup trifft er beim Gegner AFC Bournemouth auf den deutschen Trainer Marco Rose.

Startelfdebüt für Leon Goretzka! Der ehemalige Profi des FC Bayern steht seit seinem Wechsel zu Aston Villa zum ersten Mal in der Anfangsformation. Im League Cup trifft seine Mannschaft auf den AFC Bournemouth mit dem deutschen Trainer Marco Rose.

Bislang erlebte Goretzka einen holprigen Start bei seinem neuen Arbeitgeber: Zunächst zog sich der 31-Jährige eine Knieverletzung zu, weshalb er fünf Spiele verpasste. Sein Debüt für Aston Villa gab er dann am 14. Oktober in der Champions League beim 6:0-Sieg gegen Fenerbahce.

Leon Goretzka steht bei Aston Villa erstmals in der Startelf Leon Goretzka steht bei Aston Villa erstmals in der Startelf © IMAGO/Shutterstock

Goretzka bislang nur mit Kurzeinsätzen

Es folgten drei weitere Kurzeinsätze. Bis zum Mittwochabend stand Goretzka nur 53 Minuten auf dem Platz. Im League Cup gegen Bournemouth hat er die Chance, das erste Mal über einen längeren Zeitpunkt Werbung für sich zu machen und Pluspunkte bei seinem Trainer Unai Emery zu sammeln.

Nach acht Jahren beim FC Bayern endete im vergangenen Sommer Goretzkas Zeit beim deutschen Rekordmeister. Ende August unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Aston Villa.