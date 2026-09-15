Medien: Toppmöller muss gehen!

Dino Toppmöller steht bei RC Lens offenbar schon wieder vor dem Aus - warum der deutsche Trainer in Frankreich gehen muss, ist aber noch unklar.

Die Zeit von Dino Toppmöller als Trainer von RC Lens ist offenbar schon wieder abgelaufen. Laut übereinstimmenden Berichten der L’Équipe, RMC Sport und der Bild, wird sich der französische Erstligist in Kürze von dem deutschen Coach und dessen Co-Trainer Nelson Morgado trennen.

Informationen der Bild zufolge sind Zerwürfnisse innerhalb des Klubs ausschlaggebend für das Aus. Morgado soll einigen im Verein zu unbequem gewesen sein, was ihm letztlich den Job kostete. Toppmöller habe sich daraufhin der Freistellung von Morgado widersetzt, wodurch die Beziehung zwischen dem Cheftrainer und den Klub-Verantwortlichen entscheidend Schaden nahm.

Der französischen Zeitung RMC Sport zufolge habe hingegen vor allem das durchwachsene Abschneiden in der Liga eine maßgebende Rolle gespielt. Zudem soll der Spielstil des Teams bei den Fans für Unmut gesorgt haben.

7fb67670fdbc76fe8cf33fae5e8eb301eeab8986 Dino Toppmöller muss offenbar nach sechs Spielen gehen © IMAGO/Michal Fajt

Toppmöller bezwang PSG im Supercup

Lens steht in der Ligue 1 nach vier Spielen auf Rang zehn, bisher wurden ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen eingefahren. In der Champions League startete das Team derweil mit einem berauschenden Comeback-Sieg gegen Slavia Prag.

Dazu kommt: Zu Beginn seiner offenbar sehr kurzen Amtszeit bei Lens gewann Toppmöller den Supercup gegen den haushohen Favoriten Paris Saint-Germain.

Der 45-jährige Toppmöller hatte zu Beginn der Saison einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sollten sich die Medienberichte bestätigen, stand der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt in nur sechs Spielen an der Seitenlinie.

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