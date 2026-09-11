Er stellt der Welt ein neues Juwel vor

RC Lens erinnert mit einer erstaunlichen Aufholjagd an einen legendären BVB-Moment. Auch, weil mit Dino Toppmöller ein deutscher Trainer Mut beweist.

Dino Toppmöller hat mit RC Lens einen großen Abend erlebt. Zum Start in die neue Saison der Champions League lieferte der deutsche Trainer mit seinem Team ein Spektakel ab, das fast schon historische Ausmaße hatte.

„Ein Comeback, wie man es seit 13 Jahren nicht gesehen hat“, titelte die begeisterte L’Équipe in Frankreich nach dem 3:2-Sieg bei Slavia Prag. Seit dem legendären Match von Borussia Dortmund gegen den FC Málaga habe in der Königsklasse kein Team mehr einen Rückstand in der Nachspielzeit in einen Sieg verwandelt.

Dino Toppmöller feiert einen besonderen Sieg Dino Toppmöller feiert einen besonderen Sieg © IMAGO / CTK Photo

Dazu kommt: Es handelt sich für Lens um den überhaupt erst zweiten Auswärtssieg in der Königsklasse. Der bisher einzige Erfolg in der Fremde wurde vor 28 Jahren (!) gegen den FC Arsenal gefeiert.

Toppmöllers mutige Entscheidung für ein neues Juwel

„Lens hat sich einen wundersamen Sieg gekrallt“, jubelte die französische Presse. Toppmöller, der in der Ligue 1 mit einem Sieg und zwei Niederlagen gestartet ist, hatte daran entscheidenden Anteil.

Der deutsche Coach bewies beim Stand von 0:1 Mut und warf ein blutjunges Talent in die Partie. Mezian Mesloub betrat in der 61. Minute das Spielfeld – nie war ein Spieler von Lens bei seinem Debüt in der Champions League jünger als der 16-Jährige.

Und Mesloub, der vor kurzem sogar schon sein erstes Tor in der Liga geschossen hat, sollte die Wende bringen.

Zunächst war der Youngster, der wegen seiner geschmeidigen Bewegungen, seiner Position und vermutlich auch seiner Frisur schon mit Barcelonas Weltstar Lamine Yamal verglichen wird, bei der Einleitung des Ausgleichs durch Abdallah Sima (71. Minute) beteiligt. Und in der 91. Minute lieferte er den Assist, den Florian Thauvin zum 2:2 verwandelte – drei Minuten nach dem Führungstreffer von Prag durch Danijel Sturm.

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Deutscher Trainer gerät ins Schwärmen

„Ich muss schon lächeln“, sagte Toppmöller, als er den Namen seines jungen Spielers erwähnte. „Es ist unglaublich, dass ein 16-Jähriger so viel Charakter und Verantwortungsbewusstsein zeigt und sagt: ‚Ich will alle Bälle.‘“

Mezian Mesloub überzeugt bei Lens in jungen Jahren Mezian Mesloub überzeugt bei Lens in jungen Jahren © IMAGO/Buzzi

Er habe gewusst, dass es sich bereits um einen Spieler handele, „der sehr entscheidend sein kann – ich glaube fest an ihn.“ Mesloubs Vorlage sei eine „hervorragende Flanke“ gewesen.

Der entscheidende Treffer gehörte letztlich Ruben Aguilar, der in der 93. Minute zuschlug – und seinem Team und Toppmöller so einen großen Abend bescherte.