Früherer Guardiola-Assistent Vicens übernimmt in Lyon

Der neue Mann kommt aus Braga - und hat schlechte Erinnerungen an Freiburg.

Der einstige französische Serienmeister Olympique Lyon hat einen Nachfolger für den überraschend abgewanderten Trainer Paulo Fonseca gefunden. Wie OL am Montag mitteilte, übernimmt der frühere Guardiola-Assistent Carlos Vicens (43) ab sofort beim Tabellenfünften.

Fonseca war in der Vorwoche unerwartet in seine portugiesische Heimat zurückgekehrt und ist nun Coach von Sporting Lissabon. Sein Nachfolger kommt aus Portugal und geht damit den entgegengesetzten Weg: Der Spanier Vicens trainierte bis Oktober Sporting Braga, zuvor arbeitete er lange bei Manchester City, zuletzt drei Jahre lang als Co-Trainer von Pep Guardiola.

Mit Braga war Vicens im Mai im Halbfinale der Europa League am SC Freiburg gescheitert.