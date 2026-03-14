Schwangere Reus-Frau stürzt vom Pferd

Daniel Höhn 14.03.2026 • 12:48 Uhr Scarlett Gartmann-Reus, Ehefrau von BVB-Legende Marco Reus, stürzt vom Pferd und wird bewusstlos. Die 32-Jährige meldet sich aus dem Krankenhaus.

Scarlett Gartmann-Reus, Ehefrau von Marco Reus, hat sich überraschend aus dem Krankenhaus gemeldet.

Wie die 32-Jährige, die derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist, berichtete, ist sie von einem Pferd gestürzt und bewusstlos geworden. „Vor zwei Tagen bin ich beim Aufsteigen schwer vom Pferd gefallen. Und ehrlich gesagt kann ich bis heute nicht genau sagen, wie es passiert ist“, schrieb Gartmann-Reus bei Instagram. „Vielleicht habe ich ihn am Schweif berührt oder bin irgendwo hängengeblieben – auf jeden Fall ging er sofort mit allen vieren hoch und weil ich noch nicht richtig im Sattel saß, lag ich im nächsten Moment schon im Dreck.“

„Danach ist alles schwarz“

„Mochi”, so der Name des Pferdes, sei „wirklich immer die Ruhe in sich selbst und hat noch nie einen falschen Tritt gemacht, deswegen kann ich es mir nur erklären, dass ich irgendwo doof hängen geblieben bin.“

Wie die Ehefrau von Marco Reus schrieb, sei sie in Folge des Sturzes bewusstlos geworden. „Danach ist alles schwarz. Ich war sofort bewusstlos und kann mich an den Moment selbst gar nicht erinnern.“

Gartmann-Reus gibt Entwarnung

Dabei ist sie gerade mit dem dritten Kind schwanger, doch die 32-Jährige gab Entwarnung: „Was am Ende aber wirklich zählt: Dem Baby und mir geht es gut. Ich bin direkt ins Krankenhaus gefahren und habe alles durchchecken lassen und zum Glück ist alles in Ordnung. Nur ein paar Prellungen und Schürfwunden.“

Aufgrund dieses Vorfalls habe Gartmann-Reus entschieden, „dass jetzt erstmal eine Pause vom Reiten während der Schwangerschaft ist. Nicht für immer, aber für jetzt. Sicherheit geht einfach vor – für mein Baby und für mich“.

Sie gab zu: „Es fällt mir unglaublich schwer, weil Reiten für mich so viel mehr als nur ein Hobby ist. Es ist ein Teil meines Lebens. Aber ich weiß auch: Es ist nur eine Pause, kein Abschied. Und nach der Schwangerschaft werde ich – wieder in den Sattel steigen.“