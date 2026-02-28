Ex-BVB-Star Marco Reus verkündet schöne Nachricht

Daniel Höhn 28.02.2026 • 12:22 Uhr Der frühere BVB-Star Marco Reus wird bald zum dritten Mal Vater. Das gaben er und seine Frau bekannt.

Erneute Vaterfreude für den früheren Dortmunder Marco Reus. Wie er und seine Frau Scarlett Gartmann bei Instagram bekannt gaben, ist das dritte Kind des Paares unterwegs.

In einem Video gab es Familien-Idylle zu sehen. Reus und seine Partnerin in inniger Umarmung, die beiden anderen Kinder toben um die zwei herum. Dazu schrieb das Paar: „Unsere Familie wächst ... Baby Nummer 3 ist unterwegs.“

Reus‘ Vertrag läuft Ende des Jahres aus

Reus ist seit 2019 mit Gartmann verheiratet, die beiden haben bereits zwei Töchter. Seit Sommer 2024 spielt Reus in den USA bei Los Angeles Galaxy, wo er auch gleich in der ersten Saison den Titel holte.