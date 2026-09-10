Lewandowski als Idiot beschimpft?

Robert Lewandowski erlebt eine turbulenten Abend. Beim Duell mit Inter Miami wird der einstige Bundesliga-Spieler von einem Argentinier attackiert.

Robert Lewandowski ist beim Remis von Chicago Fire gegen Inter Miami mit dem Argentinier Rodrigo De Paul aneinandergeraten. Der Inter-Profi soll den polnischen Superstar beim 1:1 im MLS-Topspiel beleidigt haben.

Zunächst war es während der Partie zu einer Schubserei zwischen Lewandowski und Ian Fray gekommen. Miamis Innenverteidiger schmiss sich dabei erst zu Boden und stieß Lewandowski dann um. Als dieser seinen Gegner zur Rede stellen wollte, mischte sich De Paul ein.

Robert Lewandowski erlebt einen turbulenten Abend Robert Lewandowski erlebt einen turbulenten Abend © IMAGO / Icon Sportswire

Wie unter anderem die Marca in Spanien berichtet, soll der argentinische Nationalspieler dabei gesagt haben: „Wer bist du, Idiot? Ich habe zweimal die Copa América gewonnen und eine Weltmeisterschaft, und du?“

Lewandowski lacht und trifft

Bestätigt ist dies nicht, TV-Bilder zeigten aber die amüsierte Reaktion Lewandowskis, der sich von seinem aufgebrachten Gegenüber nicht weiter provozieren ließ. „Die Klasse des Polen nach dem Verhalten des Argentiniers“, titelte polskieradio24 in Lewandowskis Heimat.

Sportlich wusste Lewandowski auch zu überzeugen, er zielte den einzigen Treffer seines Teams. Insgesamt steht er in der MLS bei neun Einsätzen, sechs Toren und zwei Assists. Chicago rangiert in der Eastern Conference auf Platz vier, Inter ist Zweiter.

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