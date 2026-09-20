MLS: Müller und Reus führen ihre Teams zum Sieg

Die beiden langjährigen Nationalspieler treffen für ihre Teams. Reus wird dabei gar zum Matchwinner.

Rio-Weltmeister Thomas Müller hat Tabellenführer Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS zum nächsten Sieg geführt. Die Kanadier bezwangen Real Salt Lake mit 3:0 (2:0) und festigten damit ihre Spitzenposition in der Western Conference. Müller stellte mit seinem achten Saisontor in der 29. Minute auf 2:0, nach einer perfekten Vorlage von Yadaly Diaby setzte der Routinier den Ball perfekt in den linken Torwinkel.

Reus-Joker sichert Galaxy-Sieg

Matchwinner war auch sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Marco Reus für Los Angeles Galaxy. Als Joker führte der 37-Jährige L.A. zu einem 3:2 (1:2) bei Minnesota United und sorgte für einen ganz wichtigen Erfolg im engen Playoff-Rennen im Westen. Reus kam erst in der 59. Minute ins Spiel, lieferte dann per Freistoß die Vorlage zum Ausgleich von Joao Klauss (76.) – und traf nach einer Flanke mit dem linken Fuß gar zum Sieg (80.). Es war sein siebtes Saisontor.

Timo Werner kam bei den San José Earthquakes nur zu einem Kurzeinsatz. Nach der Einwechslung des ehemaligen Leipzigers in der 62. Minute holte sein Team nach 0:2-Rückstand immerhin noch ein 2:2 (0:1) gegen Los Angeles FC.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach