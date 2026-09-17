Titel-Traum für Thomas Müller geplatzt

Müller "hatte das Gefühl, dass es immer schlimmer wurde"

Für Thomas Müller ist der Traum vom nächsten Titel mit den Vancouver Whitecaps vorerst geplatzt. Der Ex-Bayern-Star setzt bei seiner Rückkehr zwar Akzente, kann das Pokal-Aus aber nicht verhindern.

Die Vancouver Whitecaps FC sind im Halbfinale der Canadian Championship ausgeschieden. Das Team um Thomas Müller verlor das Rückspiel bei CF Montréal mit 1:2 und verpasste damit den Einzug ins Finale, in dem Vancouver vergangenes Jahr noch triumphiert hatte. Im eigens veröffentlichten Spielbericht schreiben die Whitecaps von „zwei kontroversen Strafstoß-Entscheidungen“ gegen sich.

Thomas Müller stand nach seiner Pause im letzten Spiel wieder in der Startelf und über die gesamte Partie auf dem Rasen. Der deutsche Weltmeister begann in der offensiven Dreierreihe der Whitecaps und zeigte vor allem im ersten Durchgang seine Qualitäten als Vorbereiter. Mit einem typischen Müller-Zuspiel setzte er Kapitän Ryan Gauld in Szene, dessen Abschluss jedoch abgeblockt wurde.

Thomas Müllers Whitecaps sind aus dem kanadischen Pokal geflogen Thomas Müllers Whitecaps sind aus dem kanadischen Pokal geflogen © IMAGO/Sports Press Photo

Für den ersten Aufreger sorgte allerdings eine Szene auf der anderen Seite: Nach einem möglichen Foul an Tristan Blackmon blieb ein Elfmeterpfiff für Vancouver aus. Kurz darauf erhielt Montréal nach Videobeweis einen Strafstoß zugesprochen. Prince Owusu verwandelte zum 1:0 (30.). Noch vor der Pause erhöhte der Angreifer nach einem Konter auf 2:0.

Whitecaps waren klar überlegen

Die Whitecaps übernahmen anschließend klar die Spielkontrolle und kamen auf 63 Prozent Ballbesitz sowie 17 Abschlüsse. Trotz mehrerer Möglichkeiten fehlte lange die Durchschlagskraft. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Emmanuel Sabbi nach Vorarbeit von Jeevan Badwal auf 1:2. Für die Wende reichte die Zeit jedoch nicht mehr.

In der MLS steht CF Montréal mit 21 Punkten aus 25 Spielen auf dem letzten Platz der Eastern Conference. Vancouver hingegen führt die Tabelle der Western Conference mit 46 Punkten aus 24 Spielen an und hatte auch im Pokal die klare Favoritenrolle inne.

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Im Hinspiel vor zwei Wochen hatten sich die Teams mit 1:1 getrennt. Für Thomas Müller und sein Team richtet sich der Fokus nun wieder auf die MLS, wo am Wochenende das Auswärtsspiel bei Real Salt Lake ansteht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.