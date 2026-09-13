Reus nervenstark – Messi nur Remis

Zum Sieg reicht es für die Los Angeles Galaxy aber nicht - Lionel Messi geht es ähnlich.

Der frühere deutsche Nationalspieler Marco Reus hat in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) wieder vom Punkt getroffen.

Wie eine Woche zuvor verwandelte der 37-Jährige einen Strafstoß für die Los Angeles Galaxy. Trotz des Reus-Treffers in der 40. Minute kam das Team aus Kalifornien aber nicht über ein 1:1 (1:0) gegen die Seattle Sounders hinaus. Los Angeles rangiert damit auf dem zehnten Platz im Westen.

Messi trifft, Miami nur Remis

Ähnlich wie Reus ging es Superstar Lionel Messi im Osten mit Inter Miami. Obwohl der 39 Jahre alte Argentinier erfolgreich war (62.), reichte es im Topspiel gegen Nashville SC nur zu einem 2:2 (1:1). Damit bleibt Nashville in der Eastern Conference auf dem Spitzenplatz vor Miami.

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