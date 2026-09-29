Thomas Müller verlängert seinen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps vorzeitig und wird den Kanadiern auch für die Sprint Season bis Mai 2027 zur Verfügung stehen.

Thomas Müller hat seinen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps vorzeitig um ein halbes Jahr verlängert. Das gaben die Kanadier am Dienstag bekannt. Müllers Vertrag als „Designated Player“ läuft damit bis zum Ende der Sprint Season in der nordamerikanischen Liga, die von Februar 2027 bis Mai 2027 stattfindet. Hintergrund der verkürzten Saison ist eine Umstellung des MLS-Spielkalenders, der nach der verkürzten Spielzeit an die weltweit führenden Fußballligen angepasst wird.

„Für mich macht es immer noch unglaublich viel Spaß, jede Woche auf dem Platz zu stehen, und körperlich fühle ich mich gut. Ich freue mich sehr, diese Reise mit den Caps fortzusetzen, und bin gespannt darauf, was wir gemeinsam in diesem und im nächsten Jahr in der Sprint-Saison erreichen können“, wird die Bayern-Legende in der Mitteilung der Whitecaps zitiert.

Thomas Müller verlängert seinen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps Thomas Müller verlängert seinen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps © IMAGO/Ball Raw Images

Müller? „Er hat die Siegermentalität weiter gestärkt“

„Seit seiner Ankunft vor etwas mehr als einem Jahr hat sich Thomas voll und ganz mit diesem Verein, dieser Stadt und dieser Provinz identifiziert“, sagte Axel Schuster, Sportdirektor der Whitecaps. „Er hat die Siegermentalität, die wir in den letzten Jahren innerhalb unserer Mannschaft aufgebaut haben, weiter gestärkt und dabei gezeigt, wie sehr er sich für den Erfolg dieses Vereins einsetzt und wie sehr er gewinnen will“

„Wir freuen uns sehr, dass er seinen Vertrag bei uns verlängert hat, während wir unser Streben nach Titeln auf allen Ebenen fortsetzen“, teilte Schuster mit. Müller wechselte im August 2025 ablösefrei nach Vancouver und stand bisher in 45 Pflichtspielen für die Kanadier auf dem Platz, in denen er 19 Tore und elf Vorlagen beisteuern konnte.