Der argentinische Superstar führt den Meister zum Erfolg. Vancouver schafft ohne Thomas Müller erneut keinen Sieg.

Fußball-Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami in der Major League Soccer das erste Zwischenziel erreicht. Der Argentinier steht mit seinem Klub fünf Spieltage vor Ende der regulären Saison sicher in den Playoffs der nordamerikanischen Topliga.

Messi spielte erneut stark und bereitete den Endstand durch seinen Landsmann und langjährigen Nationalmannschaftskollegen Rodrigo De Paul (45.+5) vor. In der Eastern Conference festigte Meister Miami damit den zweiten Platz.

Lionel Messi siegte mit Inter Miami Lionel Messi siegte mit Inter Miami © AFP/SID/CHANDAN KHANNA

MLS: Vancouver gewinnt ohne Müller erneut nicht

Ohne den zuletzt am Oberschenkel verletzten Thomas Müller blieben die Vancouver Whitecaps im vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Die Kanadier verteidigten aber erfolgreich ihre knappe Tabellenführung in der Western Conference durch das 0:0 beim Verfolger St. Louis City. Am Dienstag hatte der Weltmeister von 2014 Hoffnung auf ein baldiges Comeback gemacht, Müller postete ein Foto von sich vor dem Trainingsplatz. Dazu schrieb er: „Zurück auf dem Spielfeld. Hatte heute ein kleines Lauftraining.“

Der frühere Nationalspieler Marco Reus muss mit Los Angeles Galaxy, Meister der vorletzten Saison, noch um den Einzug in die Endrunde bangen. Durch das 2:0 (1:0) gegen die Portland Timbers, bei dem der 37-Jährige mit seinem achten Saisontor zur Führung traf (17.), verbesserte sich Galaxy im Westen auf Rang neun.

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