Inter Miami ereilt damit der Fluch des MLS-Meisters schon früh den Playoffs.

Thomas Müller auf Kurs, Lionel Messi schon raus: In den Playoffs der MLS hat die Nacht auf Samstag erste große Entscheidungen gebracht. Müller gewann mit den Vancouver Whitecaps auch Spiel zwei der best-of-three-Serie bei Real Salt Lake mit 1:0 (0:0) und steht nach dem 2:0 zum Auftakt bereits im Viertelfinale.

Superstar Messi und Inter Miami sind im Kampf um den erneuten Triumph dagegen früh gescheitert. Der Meister verlor auch das zweite Spiel bei Columbus Crew mit 0:1 (0:0), am vergangenen Wochenende hatte das Staraufgebot aus Miami bereits mit 0:3 verloren.

Messi scheitert erneut in der ersten Runde

In Ohio entschied Santiago Rodriguez (90.+2) das Spiel mit seinem Treffer in der Nachspielzeit, Inter ereilte damit der Fluch des MLS-Meisters schon früh den Playoffs: Seit Los Angeles Galaxy im Jahr 2012 hat kein Team seinen Titel erfolgreich verteidigt.

Neben Messi, Topscorer der Regular Season, sind Luis Suarez, Casemiro und Rodrigo De Paul weitere namhafte Profis im Team der ambitionierten Franchise von Miteigentümer David Beckham.

Chancen ergaben sich einige für Inter, am Ende stand für Messi aber bereits das zweite Erstrundenaus in der MLS: 2024 war das Team an Atlanta United gescheitert. Im vergangenen Jahr gelang Miami dann der erstmalige Titelgewinn. Damals hatten Messi und Co. die Whitecaps um Müller im Finale besiegt.

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