Der ehemalige Bundesliga-Profi beschert den Kaliforniern den Sieg. Auch Timo Werner leistet seinen Anteil.

Der frühere Bundesliga-Profi Eduard Löwen hat die San Jose Earthquakes in den Playoffs der Major League Soccer (MLS) mit einem Traumtor auf Kurs gebracht. Beim 2:1 (2:0) gegen Houston Dynamo FC erzielte der 29-Jährige in der 24. Minute aus rund 30 Metern sehenswert per Freistoß den zweiten Treffer für die Kalifornier, die in der Erstrundenserie im best-of-three-Modus nun mit 1:0 führen.

Der ehemalige Leipziger Timo Werner hatte per Ecke den Führungstreffer durch Ronaldo Vieira (11.) vorbereitet. Den Sieg ließ sich San Jose auch nach dem Anschlusstreffer durch Duncan McGuire (80.) nicht mehr nehmen. Das zweite Spiel findet am Samstag (20.30 Uhr MEZ) statt. Der Sieger des Duells bekommt es in der nächsten Runde möglicherweise mit den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller zu tun, die in ihrer Serie gegen Real Salt Lake ebenfalls mit 1:0 vorgelegt hatten.

Löwen wurde nach dem Spiel zum Man of the Match gekürt, kurz zuvor war er nach einer schweren persönlichen Phase schon als „Comeback Player of the Year“ ausgezeichnet worden. Erst im April war der Mittelfeldspieler nach einem halben Jahr wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Löwen hatte sich länger aus dem Profigeschäft zurückgezogen und war nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem 2024 bei seiner Frau Ilona ein Hirntumor entdeckt worden war. Im März 2026 verstarb sie nach langer, schwerer Krankheit.

Löwen bestritt ab April noch zwölf Spiele für seinen ehemaligen Verein St. Louis City SC, bevor er im August nach San Jose wechselte. Dort entwickelte er sich zu einer wichtigen Stütze.