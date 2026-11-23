Die Whitecaps starten mit einem Sieg in ihre Titelmission.

Thomas Müller hat mit seinen Vancouver Whitecaps einen gelungenen Start in die Playoffs der nordamerikanischen MLS hingelegt. Der Titelkandidat gewann das erste Spiel seiner best-of-three-Serie gegen Real Salt Lake souverän mit 2:0 (1:0), Édier Ocampo (44.) und Bruno Caicedo (55.) trafen für die Whitecaps.

Müller, der zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, wurde nach einer Stunde eingewechselt. Gewinnen die Whitecaps, die als Erstplatzierter der Western Conference als Mitfavorit auf den Titel gelten, auch das zweite Spiel am kommenden Wochenende in Utah, stünden sie bereits in der nächsten Runde.

Nach der Finalniederlage in der vergangenen Saison gegen Inter Miami und Lionel Messi ist die Meisterschaft das erklärte Ziel von Müller und Vancouver. „Für mich persönlich wäre es für diesen Karriereabschnitt und aufgrund der großartigen Verbindung zu meinen Teamkollegen und den Menschen in Vancouver etwas ganz Besonderes“, hatte der Weltmeister von 2014 zuletzt im SID-Interview betont.

Eine Überraschung gab es derweil im Osten. Der Nashville SC, bestes Team der Hauptrunde, verlor sein erstes Playoff-Spiel gegen den FC Cincinnati mit 0:1 (0:1). Chicago Fire unterlag dem Charlotte FC trotz eines Treffers von Müllers ehemaligem Teamkollegen Robert Lewandowski mit 1:2 (0:0).