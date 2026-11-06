Teamkollege von Thomas Müller an Krebs erkrankt

Bei Whitecaps-Verteidiger Belal Halbouni wird eine Krebserkrankung diagnostiziert. Der Teamkollege von Thomas Müller wird vorerst eine Auszeit vom Fußball nehmen.

Traurige Nachrichten von den Vancouver Whitecaps: Wie der MLS-Klub von Thomas Müller am Freitag mitteilte, ist bei Innenverteidiger Belal Halbouni ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden. Dabei handelt es sich um eine bösartige Tumorerkrankung des Lymphsystems.

„Belal und seine Familie haben die volle Unterstützung aller im Verein“, erklärte Axel Schuster, Geschäftsführer der Vancouver Whitecaps. „Belal wird eine Auszeit vom Fußball nehmen, um sich auf seine Behandlung und Genesung zu konzentrieren. Wir werden ihm auf jedem Schritt seines Weges zur Seite stehen und freuen uns darauf, ihn zurückzubegrüßen, wenn die Zeit reif ist.“

Halbouni stammt aus London in der kanadischen Provinz Ontario, wo er nach Angaben des Klubs letzte Woche mit seiner Behandlung begonnen hat.

„Ich bin stolz darauf, dieses Wappen zu vertreten“

„Ich möchte dem Vancouver Whitecaps FC meinen Dank aussprechen“, sagte der 26-Jährige. „Die Art und Weise, wie dieser Verein mir zur Seite steht, geht weit über den Fußball hinaus und hat mich daran erinnert, was es wirklich bedeutet, Teil einer Familie zu sein. Ich bin stolz darauf, dieses Wappen zu vertreten, dankbar, Vancouver mein Zuhause nennen zu dürfen, und dankbar für das Licht am Ende des Tunnels, das sie mir geben.“

Die Caps bestätigten zudem, dass Halbouni eine Vertragsverlängerung bis zur Major-League-Soccer-Saison 2027/28 unterzeichnet hat.

Halbouni war im Februar 2024 vom 1. FC Magdeburg nach Vancouver gewechselt und absolvierte seitdem insgesamt 26 Einsätze. Mit den Whitecaps gewann er zudem zweimal die Canadian Championship.

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