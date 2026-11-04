Thomas-Müller-Hype in der MLS

Thomas Müller begeistert in der MLS weiterhin die Massen. In der Liste der meisten Trikotverkäufe ist der Ex-Bayer aber nicht als einziger Deutscher vertreten.

Auch in seinem zweiten Jahr bei den Vancouver Whitecaps reißt die Begeisterung um Thomas Müller in der Major League Soccer nicht ab. Bei der Anzahl der Trikotverkäufe liegt das Jersey des 37-Jährigen in der MLS-Saison 2026 auf Platz drei. Das geht aus den offiziellen Daten der nordamerikanischen Profiliga hervor.

Thomas Müller zählt zu den Fanlieblingen der MLS Thomas Müller zählt zu den Fanlieblingen der MLS © IMAGO/Sports Press Photo

Thomas Müllers Trikot weckt Begehrlichkeiten

Häufiger verkauften sich nur die Shirts von Superstar Lionel Messi (Inter Miami), der die Liste zum vierten Mal in Serie anführt, und von Ex-Tottenham- und Bundesliga-Stürmer Heung-Min Son (Los Angeles FC). Mit seinem Treppchenplatz hat Müller aber wohl zumindest ein internes Freundschaftsduell gewonnen: Direkt hinter ihm liegt sein ehemaliger Bayern-Kollege Robert Lewandowski, der mittlerweile für Chicago Fire aktiv ist.

Komplettiert wird die Liste unter anderem von Antoine Griezmann (Orlando City SC) und US-Juwel Cavan Sullivan (Philadelphia Union). Mit Hany Mukhtar (Nashville SC) schaffte es auf Platz neun ein weiterer Deutscher in die Top Ten.

Müller ist der erste Whitecaps-Profi seit 2018, der es in die Liste der meisten Verkäufe schafft. Sein Vorgänger war damals ein junger Alphonso Davies.

Auch sportlich läuft es für die Kanadier: Nach 33 Spielen in der Regular Season führen die Caps die Western Conference mit 61 Punkten an. Müller erzielte dabei neun Tore.

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