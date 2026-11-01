Der langjährige Dortmunder Reus hat mit L.A. Galaxy die Playoffs fest im Blick. Dem Offensivstar gelingt etwas Seltenes.

Ex-Nationalspieler Marco Reus hat für Los Angeles Galaxy als Vorbereiter geglänzt. Beim 4:1 (2:0)-Erfolg der Kalifornier in der Major League Soccer gegen den Austin FC legte der langjährige Dortmunder gleich drei Treffer auf. Der 37-Jährige hat in dieser Saison damit schon 15 Tore vorbereitet.

João Klauss (10.), Hirving Lozano (38.), Robert Taylor (48.) und Sergi Roberto (66.) trafen für Galaxy, das weiter gute Aussichten auf die Playoffs hat. Ein Sieg oder ein Unentschieden bei Real Salt Lake am kommenden Wochenende sichert dem Team einen Platz in den Playoffs. Eine Niederlage würde bedeuten, dass sie ihr Schicksal nicht mehr selbst in der Hand hätten.

Reus kurz vor dem Playoff-Einzug

„Wenn wir nächste Woche wieder unsere Aufgabe erfüllen und in die Playoffs einziehen, wird es nicht vielen Mannschaften geben, die uns als Gegner haben wollen“, sagte Trainer Greg Vanney.

Die San Jose Earthquakes, die bereits einen Platz in der Postseason sicher haben, gewannen ohne den rotgesperrten Timo Werner mit 2:1 gegen Real Salt Lake.

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