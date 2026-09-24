Der britische Premierminister stellt sich gegen ein mehr als 40 Jahre altes Gesetz. Es sei "unfair" gegenüber Fußball-Fans.

Der britische Premierminister Andy Burnham hat das Alkoholverbot in englischen und walisischen Fußballstadien als „Diskriminierung“ bezeichnet.

Der Regierungschef des Vereinigten Königreichs sagte vor Reportern, er halte es für „unfair“, dass Fußball-Fans ausgegrenzt werden. Er schlug vor, es solle über Änderungen nachgedacht werden. Er unterstützt damit Forderungen der Vereinigung der Fußball-Fans (FSA). Die Polizei lehnt den Vorstoß ab.

Andy Burnham (M.) bei einem Fußballspiel des FC Everton Andy Burnham (M.) bei einem Fußballspiel des FC Everton © AFP/SID/PETER POWELL

FSA attackiert Alkoholverbot im Fußball

Seit mehr als 40 Jahren ist es in den ersten fünf englischen Ligen im Männer-Fußball verboten, Alkohol an Stellen mit Blick auf das Spielfeld zu konsumieren. Die Regelung wurde 1985 von der Regierung von Margaret Thatcher für die Stadien in England und Wales eingeführt. Der damalige Innenminister Leon Brittan nannte Alkohol als „wesentlichen Faktor, der zu gewalttätigem und ordnungswidrigem Verhalten“ in Fußballstadien beitrage.

Nach Meinung der FSA sind die Gesetze „überholt“. Burnham, ein leidenschaftlicher Anhänger des FC Everton, stimmt dem zu. „Ich denke, diese Gesetzgebung stammt aus einer Zeit, in der der Fußball noch ganz anders war.“ Er glaube „fest daran“, ergänzte er, „dass es gute Gründe gibt, diese Diskriminierung zu beseitigen.“ In anderen Sportarten gibt es kein entsprechendes Verbot.

Polizei bittet Burnham zum Gespräch

Ein Sprecher der UK Football Policing Unit (UKFPU), die für die Polizeistrategie im Fußball in England und Wales zuständig ist, teilte mit, man würde Burnhams Ansichten gerne mit ihm besprechen.

Es gelte, „Herausforderungen zu erläutern, die diese vorgeschlagenen Änderungen für die Polizeiarbeit und die Sicherheit von Mitarbeitern und Fans bei Fußballspielen mit sich bringen würden“.

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