Havertz und Arsenal erleben „Albtraum-Nachmittag“

Der FC Arsenal kassiert am 5. Spieltag der Premier League die erste Saison-Niederlage. Der Meister der vergangenen Spielzeit zeigt eine desaströse Leistung. Bei Brighton brilliert Pascal Groß.

Krachende Pleite für den FC Arsenal! Die Gunners um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz haben am Samstagnachmittag mit 0:3 (0:2) bei Brighton & Hove Albion verloren und damit die erste Niederlage in der neuen Premier-League-Saison kassiert.

Überraschend schwach trat der Titelträger aus der vergangenen Saison auf. „Der Meister gerät nach einer schockierenden Leistung von Mikel Artetas Mannschaft mit DREI Toren in Rückstand“, titelte die Daily Mail während der Partie.

Kai Havertz und der FC Arsenal kassieren eine bittere Niederlage in Brighton Kai Havertz und der FC Arsenal kassieren eine bittere Niederlage in Brighton © IMAGO/Crystal Pix

Arsenal erleidet „schockierende Niederlage“

Im Nachgang hieß es beim Mirror: „Arsenal wurde an einem Albtraum-Nachmittag für den amtierenden Meister von Brighton vernichtend geschlagen.“

The Sun schrieb zudem: „Die schwachen Gunners erleiden eine schockierende Niederlage, während Groß, Kostoulas und Chema beim Kantersieg der Seagulls treffen.“

Arteta hadert mit Auftritt seiner Mannschaft

Coach Arteta gestand nach dem Spiel bei BBC, dass die Gastgeber verdient gewonnen hätten: „Wir haben die Basics nicht richtig umgesetzt – vor allem in der ersten Halbzeit.“

Der Spanier haderte damit, dass seine Mannschaft nicht präsent genug in den Zweikämpfen gewesen wäre und zu viele Fehler gemacht habe. Arteta konsternierte: „Das war eine wichtige Lektion für uns.“

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Groß mit einem Tor und einer Vorlage

Bei Brighton brillierte vor allem Pascal Groß. Der Deutsche brachte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler in der 31. Minute in Front. Kurz vor dem Seitenwechsel stellte Charalampos Kostoulas auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Chema, der im Sommer vom VfB Stuttgart nach Brighton gewechselt ist, nach Vorlage von Groß den dritten Treffer für sein Team.

Bei Arsenal ging über weite Strecken des Spiels kaum etwas. In der 79. Minute hatte Havertz die größte Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu schießen. Frei stehend vor dem Tor scheiterte der DFB-Star jedoch an Torwart Bart Verbruggen.

Brighton (10 Punkte) ist damit zumindest vorerst Tabellendritter hinter Manchester City und Titelverteidiger Arsenal (je 12). ManCity (vier Spiele, vier Siege) empfängt am Sonntag noch den AFC Sunderland.

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—– Mit Sport-Informations-Dienst (SID)