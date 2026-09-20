Florian Wirtz siegt mit Liverpool gegen Iraolas Ex-Team

Florian Wirtz siegt mit dem FC Liverpool - und das ausgerechnet beim Ex-Team seines Trainers.

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool den zweiten Saisonsieg in der Premier League gefeiert.

Der Offensivspieler, vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Nations-League-Spiele berufen, setzte sich mit den Reds 1:0 (0:0) beim AFC Bournemouth durch. Wirtz spielte unauffällig, er wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

Florian Wirtz schießt aufs Tor Florian Wirtz schießt aufs Tor © IMAGO/IPS

Manchester City bleibt makellos, Liverpool jubelt

Beim Duell mit seinem Ex-Team jubelte Liverpools Trainer Andoni Iraola über den Siegtreffer von Alexander Isak (57.). Wirtz hatte in der ersten Halbzeit eine Chance aufs 1:0 vergeben (27.). Mit neun Punkten liegt Liverpool auf dem sechsten Platz.

Ganz vorne ist Manchester City, das mit einiger Mühe auch sein fünftes Saisonspiel gewann. Das Team von Coach Enzo Maresca setzte sich in einem wilden Schlagabtausch 5:3 (3:2) gegen den AFC Sunderland durch. Für die Gäste erzielte der frühere Leipziger Brian Brobbey (12., 33., 59.) alle drei Tore.

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