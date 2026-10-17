Arsenal-Coach Arteta bezieht zu brisantem Thema Stellung

Während der FC Arsenal sportlich auf der Erfolgswelle schwimmt, sorgt eine Entscheidung abseits des Rasens für Diskussionen. Trainer Mikel Arteta bezieht nun Stellung zu den angekündigten Jobkürzungen beim englischen Meister.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat die angekündigten Stellenstreichungen bei den Gunners verteidigt. Nachdem den Mitarbeitern des Klubs mitgeteilt worden war, dass im Zuge einer internen Überprüfung bis zu 60 Jobs wegfallen könnten, verwies der Spanier auf notwendige Veränderungen innerhalb des Vereins.

Vor dem Premier-League-Spiel bei Nottingham Forest wollte Arteta nicht ins Detail gehen, stellte sich jedoch hinter den Kurs des Klubs. „Zunächst einmal ist diese Frage nicht für mich bestimmt“, sagte der Coach. Ihm sei erklärt worden, dass die Analyse mit dem Ziel erfolgt sei, den Verein weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Mikel Arteta ist Trainer des FC Arsenal Mikel Arteta ist Trainer des FC Arsenal © IMAGO/Every Second Media

FC Arsenal führte Analyse durch

Arteta ergänzte: „Manche Entscheidungen müssen getroffen werden, um die richtigen Menschen in die richtigen Rollen zu bringen und weiter investieren zu können, damit wir unsere Ziele erreichen und den Erfolg schaffen, den wir anstreben.“

Der Verein hatte die Überprüfung nach einer Analyse durch die Boston Consulting Group eingeleitet. Von den rund 800 Beschäftigten sollen nicht alle Bereiche betroffen sein. Die Trainer- und Performance-Abteilungen der Männer- und Frauenteams, der Sicherheitsbereich sowie die Stiftungs- und Sozialprojekte bleiben demnach von möglichen Einschnitten verschont.

Arsenal begründet den Schritt mit dem Ziel, effizienter zu arbeiten. Der Klub verbuchte zuletzt trotz Rekordeinnahmen weiterhin Verluste und sieht sich zugleich mit strengeren finanziellen Vorgaben im englischen Fußball konfrontiert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.