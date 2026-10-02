Manchester City droht neuer Ärger

Die Liga hält Manchester City des Multi-Millionen-Betrugs schuldig, nun könnte sich auch die Steuerbehörde für den Fall interessieren.

Manchester City droht nach dem Schuldspruch durch die Premier League im Finanzskandal nun offenbar auch Ärger mit dem Finanzamt.

Die Erkenntnisse aus dem Verfahren gegen den Klub sollen nach Ansicht der Vorsitzenden eines parteiübergreifenden Ausschusses britischer Abgeordneter von der Steuerbehörde HM Revenue and Customs (HMRC) geprüft werden.

Manchester droht nun wohl auch Ärger mit dem Finanzamt Manchester droht nun wohl auch Ärger mit dem Finanzamt © AFP/SID/OLI SCARFF

Citys Scheinverträge im Steuerfokus

Laut eines Berichts der Organisation Tax Policy Associates könnte City durch Scheinverträge Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt haben. Meg Hillier, Vorsitzende des Finanzausschusses, erklärte, sie würde „eine Zusicherung der HMRC begrüßen, dass Ihnen die Bedeutung dieser Fragen und das öffentliche Interesse an diesem Fall bewusst sind“.

Die Premier League hatte zuletzt nach einem jahrelangen Verfahren festgestellt, dass Manchester City über einen Zeitraum von neun Spielzeiten „schwerwiegende Verstöße gegen die Finanzregeln“ der Liga begangen habe. Unter anderem sollen über Scheinverträge Kosten von rund einer Milliarde Euro verschleiert worden seien. Der Klub weist die Vorwürfe zurück.

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