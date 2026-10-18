Brightons Diego Gómez erzielt gegen Crystal Palace ein sehenswertes Tor von der Mittellinie aus. Ein Experte fühlt sich an David Beckham erinnert.

Den kann man mal so machen! Diego Gómez hat mit einem Tor von der Mittellinie aus in England für Aufsehen gesorgt. Der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion traf beim 5:0 (3:0)-Torspektakel gegen Crystal Palace aus 51 Metern.

Der Nationalspieler Paraguays kam in der eigenen Hälfte an den Ball, nahm ihn kurz an – und zog einfach ab (7.). Damit überraschte er auch Torhüter Walter Benítez, der sich aber auch nicht zu weit vor seinem Tor in Höhe des Elfmeterpunktes positioniert hatte.

Diego Gómez traf sehenswert für Brighton Diego Gómez traf sehenswert für Brighton © IMAGO/Shutterstock

Gómez erinnert an Beckham und wandelt auf den Spuren von Rooney

„Das ist ein unglaubliches Tor, es erinnert an David Beckham“, sagte der frühere irische Nationaltorhüter Shay Given bei der BBC. Beckham hatte vor 30 Jahren im Spiel beim FC Wimbledon von der Mittellinie aus getroffen.

Gómez‘ Traumtor am Sonntag war der Premier-League-Treffer aus der weitesten Torentfernung seit November 2017. Damals traf Wayne Rooney für Everton aus der eigenen Hälfte.

Experte Given nahm Palace-Torhüter Benítez beim Distanzschuss von Gómez in Schutz. „Ich mache dem Torwart Benítez nicht einmal Vorwürfe. Wir reden immer von Torhütern, die als Libero agieren, und man muss für den Steilpass weit vorne stehen, wenn die Abwehr eine hohe Linie spielt. Ich finde, seine Position war in Ordnung.“

DEINE MEINUNG

Der 50-Jährige ergänzte: „Da muss man vor Gómez einfach den Hut ziehen. Das ist einfach ein brillantes Tor.“

Hürzelers Team stellt beste Offensive der Premier League

Bereits vor Gómez‘ Geistesblitz hatte Jaydee Canvot (4.) die Seagulls per Eigentor in Führung gebracht. Yasin Ayari (10.) erhöhte für die konternden Gastgeber. Charalampos Kostoulas (49.) und Jack Hinshelwood (84.) trafen nach der Pause.

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler setzte mit dem fünften Sieg im siebten Spiel ihren Höhenflug fort. Mit 23 Toren stellt Brighton die stärkste Offensive der Liga und behauptet hinter Tabellenführer Manchester City seinen Platz in der Spitzengruppe.

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