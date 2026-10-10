Manchester United so schlecht wie seit 40 Jahren nicht mehr

Manchester United verpasst den erhofften Befreiungsschlag. Im Duell mit dem ebenfalls kriselnden Schlusslicht Tottenham Hotspur gibt Michael Carricks Team in Überzahl den Sieg aus der Hand.

Der Abpfiff im Old Trafford wurde begleitet von Buhrufen: Manchester United hat im Krisengipfel gegen Tottenham Hotspur den nächsten Nackenschlag kassiert. In Überzahl gab die Mannschaft von Trainer Michael Carrick einen möglichen Sieg aus der Hand und spielte nur 1:1 (0:0).

„Das ist nicht schön, es tut sehr weh, weil mir dieser Verein am Herzen liegt“, kommentierte Carrick bei der BBC die Unmutsbekundungen von den Rängen, die schon nach der dürftigen ersten Hälfte zu hören waren. „Aber ich verstehe die Enttäuschung, die Realität ist nun einmal so, wie sie ist – wir müssen wieder Spiele gewinnen.“

Harry Maguire kassierte mit Manchester United den nächsten Nackenschlag Harry Maguire kassierte mit Manchester United den nächsten Nackenschlag © IMAGO/News Images

„Wahnsinn von Betancur“: Spurs-Profi verliert die Nerven

Nachdem Bryan Mbeumo (73.) die Red Devils zunächst erlöst hatte, schockte Dominic Solanke (90.+2) den englischen Rekordmeister in der Nachspielzeit. Spurs-Mittelfeldspieler Rodrigo Bentancur waren zuvor die Sicherungen durchgebrannt, er sah die Rote Karte nach einem Kopfstoß gegen Luke Shaw (78.).

„Es ist Wahnsinn von Bentancur, sich da einzumischen. Der Mangel an Disziplin in dieser Phase des Spiels ist nicht das, was De Zerbi braucht“, kritisierte Experte Gary Neville bei Sky Sports. „Das ist einfach nur dumm.“

Zwar verpassten die Spurs den ersten Saisonsieg, doch durch den verdienten Last-Minute-Punktgewinn gab das Team von Roberto De Zerbi immerhin die Rote Laterne ab.

Manchester United mit schlechtestem Start seit 40 Jahren

Mit nur einem Sieg nach sechs Spielen taumelt ManUnited hingegen immer tiefer in eine Krise. Der Tabellenzwölfte verliert die oberen Tabellenregionen immer mehr aus den Augen und könnte am Wochenende noch weiter abrutschen.

Mit nur sechs Punkten nach den ersten sechs Spielen legte Carrick mit United den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren hin. In der Saison 1986/87 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur vier Punkte. Kurios auch, dass die Überzahl offenbar keine Hilfe ist. Denn die vergangenen drei Ligaspiele, in denen der Gegner einen Platzverweis kassierte, konnte United nicht gewinnen.

DEINE MEINUNG

„Michael Carrick hat nun viel zu überdenken. Was die Leistung angeht, war es ein besorgniserregender Tag, und es steht eine wichtige Woche bevor“, sagte Experte Neville. In der Champions League wartet am Dienstag (21.00 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Atlético Madrid eine schwere Prüfung.

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