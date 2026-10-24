Jackson-Gala: Ex-Münchner stürzt Manchester City

Der Ex-Münchner Nicolas Jackson trifft gegen den bisher makellosen Tabellenführer Manchester City doppelt.

Der frühere Bayern-Profi Nicolas Jackson hat für die erste Saisonniederlage des bislang makellosen Tabellenführers Manchester City in der englischen Premier League gesorgt. Mit einem Doppelpack führte Jackson den Europa-League-Sieger Aston Villa zu einem 2:1 (1:0) gegen das Team von Enzo Maresca. Nach sieben Siegen an den ersten sieben Spieltagen endete damit die Serie der Citizens, wodurch Verfolger FC Arsenal nach Punkten am Samstagnachmittag gleichziehen kann.

Angreifer Jackson, der in der Saison 2025/26 für den FC Bayern auf Torejagd gegangen war, erzielte bereits in der sechsten Minute seinen ersten Treffer. Nach der Pause sorgte er für die erneute Führung (60.), nachdem Erling Haaland (52.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Jackson hat nun schon vier Treffer in der Liga auf dem Konto. Der 25-Jährige bejubelte zudem bereits drei Treffer in der Champions League.

Jackson glänzt gegen Manchester City

„Ich versuche einfach, mich für die Mannschaft einzusetzen – meine Chancen zu verwerten und Tore für die Mannschaft zu schießen. Ich bin sehr glücklich über die beiden Tore, aber der Sieg ist das Wichtigste“, sagte der Mann des Tages der BBC. In der Mannschaft kommt Jackson super an. „Alle sind wirklich beeindruckt von ihm. Seine Qualität ist unglaublich – als Stürmer will er Tore schießen, und das gelingt ihm auch“, schwärmte Rechtsverteidiger Matt Cash bei TNT Sports.

Bei der frühen Führung der Villans, bei denen Leon Goretzka erst in einer hitzigen Schlussphase eingewechselt wurde, zeigte der senegalesische Nationalspieler mit einem Dribbling und einem satten Abschluss eine starke Einzelaktion.

Die anschließende Überlegenheit von City belohnte Haaland mit einem wuchtigen Kopfball. Mit seinem neunten Saisontor traf er damit zum siebten Mal in Folge in der Premier League – eine persönliche Bestmarke. In Citys Drangphase schlug dann Jackson erneut zu: Bei einem Konter profitierte er allerdings von einem Patzer des Keepers Gianluigi Donnarumma.

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