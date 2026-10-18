Nach seiner schweren Verletzung im Spiel gegen Everton meldet sich Chelseas Torhüter Emiliano Martinez mit einem Update aus dem Krankenhaus.

Die Bilder des Zusammenpralls zwischen Chelseas Emiliano Martínez und Jarrad Branthwaite waren heftig. Nun meldete sich der 34 Jahre alte Torhüter Martínez in den Sozialen Medien mit einem Update zu seiner schweren Verletzung zu Wort.

„Danke für die zahlreichen Nachrichten, die Operation ist gut verlaufen“, schrieb er unter einem Foto aus dem Krankenhausbett. Der argentinische Weltmeister von 2022 zeigte sich positiv, „in ein paar Wochen wieder zurück“ zu sein. Beim Zusammenprall habe Martínez einen Kieferbruch erlitten. Dabei ließen die gestrigen Bilder sogar Schlimmeres befürchten.

Kopf-an-Kopf mit Verteidiger Branthwaite

Im Premier-League-Spiel gegen den FC Everton am Samstag waren Torhüter Martínez und Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite in der 65. Minute bei einem Freistoß mit ihren Köpfen zusammengestoßen. Beide Spieler verloren kurzzeitig das Bewusstsein, Branthwaite konnte nach rund zwei Minuten wieder eigenständig stehen.

Härter hatte es Martínez getroffen: Der 34-Jährige lag minutenlang regungslos auf dem Platz und musste rund acht Minuten behandelt werden, ehe er mit einer Trage vom Platz transportiert wurde.

„Soweit ich weiß, hat er das Stadion bei Bewusstsein verlassen. Derzeit befindet er sich zu vorsorglichen Untersuchungen im Krankenhaus. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Das ist aber alles, was ich im Moment weiß“, erklärte Chelseas Trainer Xabi Alonso bei TNT Sports nach dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft.

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Martínez freut sich über den Sieg

Wenige Stunden nach der heftigen Verletzung und der darauffolgenden Operation konnte Martínez sich bereits wieder über den sportlichen Erfolg seiner Mannschaft freuen. „Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben und ohne Gegentor geblieben sind“, schrieb er unter seinem Instagram-Beitrag und hielt drei Finger für die drei gewonnenen Punkte in die Höhe.

Mike Penders hatte den Argentinier im Tor ersetzt und damit sein Premier-League-Debüt gefeiert. Pedro Neto schoss Chelsea mit einem Doppelpack zum Sieg (46., 90.). Im Interview mit TNT Sports richtete der Portugiese emotionale Worte an den Torhüter: „Wir freuen uns riesig. Es ist aber super schade für Emi. Wir wünschen ihm alles Gute. Dieser Sieg ist für ihn. Emi hat das auch verdient, dass wir zu Null gespielt haben.“

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