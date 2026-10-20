Der Zwischenfall bei der Premier-League-Partie des FC Brentford gegen Liverpool hat ein Nachspiel.

Für ein paar Rugby-Fans war es wohl nur ein harmloser Spaß, der FC Brentford und die englische Polizei dagegen konnten über den Zwischenfall beim Premier-League-Spiel der „Bienen“ gegen den FC Liverpool nicht lachen. Wie der Klub der deutschen Nationalspieler Kevin Schade und Vitaly Janelt bestätigte, wurde während der Begegnung am vergangenen Samstag (1:2) ein Rugby-Ei von einer Dachterrasse eines nahegelegenen Hauses in das Gtech Community Stadium getreten. Brentford sprach in einer Stellungnahme von einem „gefährlichen“ Vorfall.

Brentford verurteilt gefährlichen Eierwurf

Das Ei soll das Dach des East Stand getroffen haben und von dort ins Innere der Arena geflogen sein. Ein Video im Netz, auf dem das Gelächter der „Täter“ zu hören ist, zeigt den Kick. Auf einem weiteren Filmchen ist ein Klubmitarbeiter zu sehen, der das Ei an der Seitenlinie des Spielfeldes sicherstellt – die Partie läuft im Hintergrund weiter.

Brentford verurteilte die Aktion als „gefährlich und potenziell sehr gesundheitsgefährdend“. Der Vorfall sei der Polizei gemeldet worden. Der Verein unterstütze die Behörden bei ihren Ermittlungen, um die Verantwortlichen zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen – „was auch eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kann“.

„Die Sicherheit von Fans, Mitarbeitern, Spielern und Offiziellen am Spieltag hat oberste Priorität“, teilte der Klub weiter mit. Ein Sprecher der Metropolitan Police bestätigte den Vorfall und die Ermittlungen.

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