Manchester City wirkt in aufgebrachter Atmosphäre verunsichert, ein Platzverweis ist der Wendepunkt.

Buhrufe, Spott und Beschimpfungen: Manchester City hat im ersten Spiel nach dem Bekanntwerden des beispiellosen Finanzskandals den erwartet aufgebrachten Empfang beim FC Liverpool erhalten – den herausfordernden Umständen aber getrotzt. Die Skyblues, die von der Premier League in den meisten Anklagepunkten schuldig gesprochen wurden, siegten in Überzahl mit 3:0 (0:0) bei den Reds um Nationalspieler Florian Wirtz und verteidigten die Tabellenführung erfolgreich.

Haaland trifft, Doku erhöht

Erling Haaland (65.) schoss Manchester bei aufgeheizter Stimmung an der Anfield Road in Führung. Kurz zuvor hatte der frühere Münchner Ryan Gravenberch (62.) aufseiten Liverpools nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot gesehen. Jérémy Doku (68.) legte mit einem sehenswerten Schlenzer schnell nach, Rayan Cherki (78.) sorgte für die Entscheidung. In Überzahl ließen die Gäste von Teammanager Enzo Maresca ihrem Gegner keine Chance.

Buhrufe begleiteten vor allem zu Beginn jeden Ballkontakt von Haaland und Co. Die Citizens waren ob der Bedingungen zunächst sichtlich verunsichert, fingen sich aber im Laufe der Partie. Liverpool vergab einige aussichtsreiche Chancen, verlor nach dem Platzverweis aber völlig den Faden.

Pyro-Bus-Greeting und Banner-Spott

Zuvor hatten Liverpools Fans den Bus ihrer Mannschaft mit Pyrotechnik empfangen, City war einen Umweg zum Stadion gefahren, nachdem Anhänger der Gastgeber zu einem „Bus Greeting“, einer wenig freundlichen Begrüßung aufgerufen hatten. Diese erhielten die Himmelblauen dann im Stadion: Neben Buhrufen und Beschimpfungen wurden auch vielerlei Banner („Eine ganze Fan-Generation wurde betrogen“; „Ihr seid eigentlich gar nicht hier“) präsentiert. Die City-Anhänger brachten aufblasbare Bananen mit, die seit den Zweitligazeiten des Klubs für Widerstand und Unterstützung stehen.

Mit sechs Siegen aus sechs Spielen liegt Manchester an der Spitze der Liga, drei Zähler vor Meister FC Arsenal. Liverpool mit dem unauffälligen Wirtz kassierte die erste Saisonniederlage, mit nur zwei Dreiern belegt die Mannschaft von Teammanager Andoni Iraola lediglich Rang neun.

DEINE MEINUNG

City-Coach Maresca stellte mit dem sechsten Liga-Erfolg in Serie zu Beginn seiner Amtszeit den Premier-League-Rekord ein. Zuvor waren nur Carlo Ancelotti mit dem FC Chelsea (2009/10) und Marescas Vorgänger Pep Guardiola (2016/17) in ihren ersten sechs Partien makellos geblieben.

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