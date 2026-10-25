Sorgen um Wirtz bei Liverpool-Sieg

Der FC Liverpool fährt einen souveränen Heimsieg gegen Fabian Hürzeler ein. Florian Wirtz muss aber verletzt ausgewechselt werden.

Sorgen um DFB-Star Florian Wirtz: Der 23-Jährige ist beim souveränen Heimerfolg des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion (2:0) verletzt ausgewechselt worden.

Wirtz hatte sich beim Versuch, Brightons Yasin Ayari mit einem Foul zu stoppen (58.), wehgetan, konnte nach einer Behandlungsphase aber zunächst weiterspielen.

Florian Wirtz (r.) im Gespräch mit Andoni Iraola Florian Wirtz (r.) im Gespräch mit Andoni Iraola © IMAGO/Propaganda Photo

Rund sieben Minuten später war indes Schluss: Der Offensivstar der Reds verließ humpelnd den Platz und verschwand direkt in den Katakomben (65.). Kurz zuvor hatte er noch mit Trainer Andoni Iraola gesprochen. Worunter Wirtz genau litt, war von außen zunächst nicht zu erkennen. Offenbar war aber das rechte Sprunggelenk betroffen.

Liverpool arbeitet sich nach oben

„Wir haben noch keine Checks gemacht, aber ich denke, es ist nicht allzu wild. Ich bin in den letzten Wochen ab und zu mal ein bisschen umgeknickt. Das muss ich irgendwie in den Griff bekommen. Dann denke ich, dass ich auch im nächsten Spiel wieder dabei bin“, sagte Wirtz nach dem Spiel bei Sky.

Angesprochen auf die Kritik der jüngsten Zeit, blieb der frühere Leverkusener cool: „Ich beschäftige mich überhaupt nicht damit. Das ist mir wirklich komplett egal, was irgendwer über mich zu sagen hat. Deswegen kann gerne jeder über mich sprechen. Ich spiele einfach Fußball, weil es mir Spaß macht. Ich will natürlich erfolgreich sein.“

An der Anfield Road hatte Wirtz (17.) mit einem durch Pascal Groß abgefälschten Schuss ins Tor den Weg für den LFC geebnet. Schon am Dienstag hatte der zu Saisonbeginn oftmals kritisierte deutsche Nationalspieler in der Königsklasse gegen den FC Villarreal (4:3) einen Treffer erzielt. Alexander Isak erhöhte für die Reds (21.).

Durch den Sieg sprang Liverpool auf Platz vier – sechs Punkte von Spitzenreiter Manchester City entfernt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach