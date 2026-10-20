Manchester City steckt wegen des Finanzskandals tief im Schlamassel. Ein Insider berichtet nun von einem ersten anvisierten Strafmaß, das den Abstieg des Vereins quasi besiegeln würde.

Im Finanzskandal um Manchester City zeichnet sich einem Medienbericht zufolge eine harte Bestrafung ab. Nach dem Schuldspruch in 114 von 115 Anklagepunkten soll die Premier League bereits an Sanktionen arbeiten, die weitreichende Folgen für den Klub hätten.

Wie die Daily Mail unter Berufung auf einen Insider berichtet, will die Liga noch vor einem möglichen Berufungsverfahren Ende Januar erste Strafen verkünden. Demnach gilt ein Ausschluss während der laufenden Saison oder ein direkter Zwangsabstieg in die viertklassige League Two als unwahrscheinlich.

Stattdessen soll Manchester City mit einer hohen Geldstrafe und einem massiven Punktabzug belegt werden. Dieser würde laut dem Bericht zwangsläufig dazu führen, dass der Abstieg in die Championship am Saisonende nicht mehr zu verhindern wäre. Hinzu kommt: Dem Insider zufolge soll der Klub auch in der kommenden Saison mit einem weiteren erheblichen Punktabzug starten.

Geht es für Manchester City in die Zweitklassigkeit? Geht es für Manchester City in die Zweitklassigkeit? © IMAGO/Action Plus

Wann fällt im Fall Manchester City eine Entscheidung?

Dadurch könnte eine Rückkehr in die Premier League im ersten Jahr Zweitklassigkeit verhindert werden. Voraussetzung wäre allerdings, dass die English Football League entsprechende Sanktionen mitträgt. Im September waren die Skyblues nach jahrelangen Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Finanzregeln schuldig gesprochen worden. Die Vorwürfe betreffen unter anderem unzutreffende Angaben zu Sponsoring-Einnahmen und finanzielle Unregelmäßigkeiten im Zeitraum zwischen 2009 und 2018.

Medienberichten zufolge soll die Premier League darauf drängen, die Strafe bereits vor dem Abschluss des Berufungsverfahrens bekannt zu geben. Eine endgültige Entscheidung über die Konsequenzen steht aber noch aus. Der Klub bestreitet ein Fehlverhalten und hat Berufung eingelegt.

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