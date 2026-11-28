Manchester United bleibt nach einer 0:4-Niederlage in der Premier League weiter im freien Fall. Muricio Pochettino und die Red Devils stellen dabei gleich mehrere Negtaivrekorde ein.

Manchester United findet auch unter dem neuen Teammanager Mauricio Pochettino keinen Weg aus der Krise. Der englische Rekordmeister verlor am Samstag gegen den FC Brentford mit 0:4 (0:2) und steckt weiter mitten im Abstiegskampf.

Pochettino hatte das Amt kürzlich von Michael Carrick übernommen, im dritten Pflichtspiel unter der Leitung des Argentiniers wartet United noch auf den ersten Sieg. Nach der neuerlichen Niederlage ist er erst der dritte Coach in der Geschichte Uniteds, der seine ersten beiden Premier-League-Spiele verliert.

Mauricio Pochettino wartet weiter auf seinen esten Sieg mit Manchester United Mauricio Pochettino wartet weiter auf seinen esten Sieg mit Manchester United © IMAGO/Sportimage

Manchester United stellt Negativrekorde ein

Manchester begann bei Pochettinos Heimdebüt dominant, musste dann aber den Doppelschlag durch Callum Wilson (19., 32.) einstecken und geriet aus dem Rhythmus. Erstmals seit der Saison 1930/31 hielten die Red Devils ihren Kasten damit an keinem einzigen der ersten zwölf Spieltage sauber.

Die Wende gelang nicht mehr. Die späten Treffer von Kristoffer Ajer (82.) und Nationalspieler Kevin Schade (90.+1) besiegelten den nächsten schweren Rückschlag. Durch den erneuten Doppelschlag im zweiten Durchgang sind es nun sieben Halbzeiten in Serie, in denen United sich mindestens zwei Gegentreffer einhandelte, das schaffte noch keine Mannschaft in der Ligahistorie.

„Reine Panik“: United droht die Rote Laterne

Insgesamt sind es so nun drei Spiele hintereinander ganze vier Gegentore. Das passierte ihnen zuletzt 1961.Was bleibt, ist eine magere Bilanz von acht Punkten nach zwölf Spieltagen und Platz 19 in der Premier League. Auf einen Liga-Sieg wartet der Champions-League-Teilnehmer jetzt schon seit zehn Partien.

Sollte Crystal Palace (sieben Punkte) morgen gegen Hull City gewinnen, könnte United den Spieltag sogar als Schlusslicht beenden.

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„Reine Panik im Angriff, reine Panik in der Abwehr. Jede Mannschaft, die bei Man United zu Gast ist oder sie empfängt, muss einfach nur soliden Fußball spielen, um zu gewinnen“, stellte die BBC ihnen ein vernichtendes Zeugnis aus.

Die Daily Mail schrieb von einer „totalen Demütigung“, The Sun benannte das „Theatre of Dreams“, wie das Stadion Uniteds umgangssprachlich genannt wird, in „Theatre of Screams“ um. The Guardian sah den „jüngsten Eintrag in einer traurigen Liste von Katastrophen, von der Abwehr bis zum Sturm.“

Daniel Farke und Leeds siegen souverän

Jubeln durfte derweil der deutsche Teammanager Daniel Farke. Mit Leeds United kam Farke gegen Coventry City zu einem 3:0 (2:0) und feierte den dritten Sieg nacheinander. Dominic Calvert-Lewin (40.) und Sean Longstaff (45., 66.) erzielten die Tore.

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