Die Skyblues drohen als aktueller Tabellendritter der Premier League bei einer Niederlage den Anschluss zu verlieren.

Mit großem Druck zum Tabellenführer: Manchester City droht den Anschluss an die Spitze der Premier League zu verlieren und muss im Spitzenspiel beim FC Arsenal liefern. Trotz der jüngsten Formschwäche seiner Mannschaft um den zuletzt unzufriedenen Torjäger Erling Haaland gab sich Teammanager Enzo Maresca betont optimistisch.

„Wir haben diese Saison schon gezeigt, dass wir auswärts wichtige Spiele gewinnen können“, sagte Maresca vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr), in die Manchester als Dritter mit sechs Punkten Rückstand geht: „Ich sehe keinen Grund, warum wir dort nicht gewinnen können.“

Ein großes Problem der Citizens ist aktuell die wackelige Defensive, zehn Pflichtspiele in Folge spielten die Skyblues nicht mehr zu Null. „Wir kassieren zu viele Gegentore, das müssen wir ändern“, räumte auch Maresca ein.

Premier League: Maresca bittet um Geduld

Zugleich bat er um Geduld. „Ein Umbruch braucht Zeit. Ich bin kein Magier. Wir haben acht, neun neue Spieler und einen neuen Trainer“, so der 46-Jährige: „Für mich ist es total normal und ich bin total relaxt und habe keine Panik. Ich weiß aber auch, dass wir Spiele gewinnen müssen, weil das unser Job ist.“

Tore von Haaland helfen dem Klub, dem weiterhin wegen Finanzvergehen eine massive Strafe bis zum möglichen Zwangsabstieg droht. Der Norweger zeigte sich zuletzt nach dem 2:2 in der Champions League gegen die SSC Neapel aber frustriert. „Fußball ist so einfach und so schwierig“, sagte Haaland: „Wenn man gewinnt, ist alles leicht und wir wissen genau, was wir zu tun haben. Wenn man nicht gewinnt, fängt man an, alles zu hinterfragen.“

An dem Punkt sind die Skyblues vor dem Spitzenspiel, das die Stimmung wieder drehen oder auch den Frust vergrößern könnte.