Oliver Glasner feiert einen ganz wichtigen Sieg - gegen Manchester City brechen auch beim Trainer von Nottingham Forest alle Dämme.

Befreiungsschlag für Oliver Glasner – und das gegen Manchester City! Mit Außenseiter Nottingham Forest feierte der österreichische Trainer in der Premier League einen 3:1-Sieg gegen das Topteam. Es ist der erste Dreier für das Glasner-Team seit fünf Spielen.

Die „Tricky Trees“ verließen mit dem Erfolg zumindest für den Moment die Abstiegsränge, City fällt im Kampf um die Spitze weiter zurück. Tabellenführer Arsenal hatte zuvor einen 1:0-Sieg gegen Hull City eingefahren.

Der Brasilianer Cunha in der 6. Spielminute sowie Liam Delap (18. und 73.) sorgten für die Nottingham-Tore, Rayan Cherki hatte den zwischenzeitlichen Anschluss erzielt (52.).

Vor einer Woche tobte Glasner noch

Als Delap bei seinem zweiten Treffer den Ball nach einem Konter an den Innenpfosten jagte, brachen bei Nottingham alle Dämme. Auch Glasner setzte zum Sprint an und warf sich in die Jubeltraube an der Eckfahne.

„Das war abzusehen. Wir haben schon länger so gespielt, ohne den Ball im Netz unterzubringen, aber heute haben wir gezeigt, dass wir es doch können. Wir sind alle glücklich“, sagte Delap bei Sky Sports.

Es ist erst knapp eine Woche her, dass der 52-Jährige das Team vor seinem eigenen Rauswurf gewarnt hatte und die Mannschaft mit deutlichen Worten in die Pflicht nahm. Nun kann er erstmal durchatmen.

City befindet sich derweil zumindest in der Liga in einer Ergebnis-Krise: Die letzten drei Spiele wurden nun allesamt verloren. Der Abstand auf Meister Arsenal beträgt nun sechs Punkte – und das Urteil der häufig so gnadenlosen englischen Presse folgte sofort.

DEINE MEINUNG

Englands Presse staunt über City-Probleme

“Gerade als wir dachten, City könnte aufgrund eines Punktabzugs in der Premier League aus dem Titelrennen ausscheiden, haben sie sich selbst ins Aus geschossen“, schrieb The Sun: „Nach der dritten Niederlage in Folge in der höchsten Spielklasse – und zwar einer verdienten – droht die Saison von City zu scheitern.“

The Athletic titelte: „Wunderschöne Tore von Delap und Cherki – aber wie schlecht war City eigentlich?“ Die BBC meinte: “Nottingham Forest fährt mit einem kämpferischen Sieg über ein schlampiges Manchester City seinen ersten Heimsieg in der Premier League in dieser Saison ein.”

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