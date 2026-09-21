Juventus-Fans wenden sich bei Schweigeminute für Mazzola ab

Die Anhänger in der Südkurve drehten sich demonstrativ mit dem Rücken zum Spielfeld. Nun droht eine Strafe.

Fans von Juventus Turin haben während einer Schweigeminute für die verstorbene Inter-Legende Sandro Mazzola für Aufsehen gesorgt und möglicherweise eine Strafe provoziert. Während sich zahlreiche Zuschauer vor dem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo (2:0) am Sonntag zum Gedenken erhoben, drehten sich Anhänger in der Südkurve demonstrativ mit dem Rücken zum Spielfeld. Juve und Inter Mailand sind seit Jahren erbitterte Rivalen.

Respektlosigkeit bei Schweigeminute kritisiert

Statt der Schweigeminute gedachten die Fans mit Gesängen der verstorbenen Juventus-Ikonen Gaetano Scirea, Andrea Fortunato und Gianni Agnelli. Der 83-jährige Mazzola, der über Jahrzehnte zu den prägenden Persönlichkeiten des italienischen Fußballs gehörte, war eine der großen Figuren von Inter, er verbrachte seine gesamte 17-jährige Profikarriere bei dem Klub.

Juventus distanzierte sich vom Verhalten eines Teils des eigenen Anhangs. „Der fehlende Respekt während einer Schweigeminute ist durch keine Rivalität zu rechtfertigen“, teilte der Klub mit und bat um Entschuldigung. Gemeinsames Gedenken müsse über Vereinszugehörigkeiten und Farben hinausgehen.

Dem Verein drohen nun Sanktionen durch das Sportgericht der italienischen Liga. Medienberichten zufolge reicht der mögliche Strafrahmen von einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro bis zur Schließung der Südkurve für das nächste Heimspiel gegen Lazio Rom am 18. Oktober. Die Szene dürfte die ohnehin traditionsreiche Rivalität zwischen Juventus und Inter weiter belasten.

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