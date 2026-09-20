Grabara mit Kreuzbandriss: Juve-Keeper fällt lange aus

Nach nur einem Spiel zwischen den Pfosten muss Juventus Turin lange auf den polnischen Torhüter Kamil Grabara verzichten. Nun wollen die Italiener wohl nach vertragslosen Spielern Ausschau halten.

Juventus Turin muss einen bitteren personellen Rückschlag verkraften: Torhüter Kamil Grabara hat sich im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt langfristig aus. Der 27-Jährige erlitt im rechten Knie einen Kreuzbandriss .

Der Pole hatte erst wenige Tage zuvor beim Europa-League-Spiel gegen NEC Nijmegen sein Debüt als Juventus-Torhüter gefeiert. Nun wird der Ex-Wolfsburger monatelang fehlen. Der Verein bestätigte nach medizinischen Untersuchungen die Diagnose.

Kamil Grabara hat sich das Kreuzband gerissen Kamil Grabara hat sich das Kreuzband gerissen © IMAGO/Gonzales Photo

Juve sucht wohl vertragslose Torhüter

Nun muss sich Juventus gezwungenermaßen mit der Torhüterfrage beschäftigen. Nach Informationen der italienischen Gazzetta dello Sport prüfen die Bianconeri bereits die Verpflichtung eines vereinslosen Keepers, da vertragslose Spieler auch nach dem Ende der Transferperiode verpflichtet werden können.

Als mögliche Kandidaten werden unter anderem Neto und Sergio Rico gehandelt. Neto stand bereits zwischen 2015 und 2017 zwischen Juves Pfosten, Rico machte sich unter anderem bei Paris Saint-Germain einen Namen. Alternativ könnte die Alte Dame auch einen Torhüter aus den eigenen Reihen nach oben ziehen: Dem Bericht zufolge gilt Nachwuchskeeper Riccardo Radu als interne Lösung, bis Grabara zurückkehrt.

Der Pole war erst Ende August vom VfL Wolfsburg nach Turin gewechselt. Sein erstes Pflichtspiel für Juventus könnte damit vorerst auch sein letztes in dieser Saison gewesen sein.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.