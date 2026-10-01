Statt eines Viererturniers findet wieder ein einziges Duell statt. Inter Mailand trifft auf Lazio Rom.

Der italienische Supercup wird in diesem Jahr wieder im alten Format in der Heimat ausgespielt. Nach drei Ausgaben in Saudi-Arabien mit einem Vierer-Finalturnier steigt nun am 22. Dezember in Mailand der Supercup zwischen Meister Inter Mailand und Lazio Rom.

Lazio rückt in Supercup nach

Normalerweise spielen Meister und Pokalsieger gegeneinander, da Inter das Double geholt hatte, rückt Lazio als Pokalfinalist in den Supercup auf.

2018, 2019 und 2022 hatte in Saudi-Arabien der Supercup mit einem Spiel stattgefunden, ab 2023 dann das Viererturnier. Der Titel wurde in der Vergangenheit auch bereits in China, Katar, USA und Libyen ausgespielt.

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