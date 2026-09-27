Überraschendes Aus für Trainer-Jungstar

Parma Calcio und Trainer Carlos Cuesta gehen getrennte Wege. Der Spanier schrieb bei seinem Amtsantritt Geschichte.

Er war der jüngste Trainer in der Serie A seit mehr als 80 Jahren, doch nach etwas mehr als einem Jahr endet die kurze Ära von Carlos Cuesta bei Parma Calcio schon wieder. Am Sonntag gab der aktuelle Tabellen-15. die einvernehmliche Trennung bekannt.

„Nach internen Gesprächen zwischen dem Verein und dem Trainer wurde vereinbart, dass die Parteien nicht mehr die notwendigen Voraussetzungen für eine Fortsetzung ihrer beruflichen Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung des sportlichen Projekts, hatten“, hieß es in dem Klub-Statement: „Die Voraussetzungen für die Fortsetzung der bisherigen Arbeit waren nicht mehr gegeben, und so wurde diese einvernehmliche Entscheidung getroffen.“

Nota del Club | Carlos Cuesta



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Presse nannte Cuesta „Baby Mister“

Die Gazzetta dello Sport schrieb von einer „überraschenden Nachricht“. Vor der Länderspielpause hatte Cuesta mit seinem Team mit einem 2:1-Erfolg gegen den CFC Genua den ersten Saisonsieg eingefahren. In der vergangenen Saison hatte der 31 Jahre alte Spanier Parma auf Platz 13 geführt. Das Training werde nun bis auf Weiteres das technische Personal des Klubs leiten.

Cuesta hatte den Job erst im vergangenen Sommer übernommen. Als damals 29-Jähriger schrieb er als jüngster Serie-A-Coach seit 1939 Geschichte. Von der Gazzetta wurde der ehemalige Assistent von Arsenal-Trainer Mikel Arteta seinerzeit „Baby Mister“ getauft.

In Italiens Oberhaus ist es bereits der dritte Trainerwechsel der laufenden Saison. Zuvor mussten schon Fabio Grosso bei der AC Florenz und der frühere Schalke- und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco beim FC Bologna gehen.

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