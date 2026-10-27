"Wer auch immer auf der Bank sitzen wird, er wird einen besseren Job machen als ich", sagt der renommierte Trainer.

Trainer Massimiliano Allegri vom kriselnden italienischen Spitzenklub SSC Neapel hat mit einer feinen Prise Humor auf seine Zwei-Spiele-Sperre reagiert. „Wer auch immer auf der Bank sitzen wird, er wird einen besseren Job machen als ich“, sagte der 59-Jährige und spielte damit auf die jüngste Kritik an seiner Person an.

Allegri eskaliert beim Roma-Remis

Napoli, in der vergangenen Saison noch Vizemeister, liegt nach acht Spieltagen in der Serie A nur auf Platz zehn. Allegri war beim turbulenten 3:3 am vergangenen Samstag gegen die AS Rom in der Schlussphase des Feldes verwiesen worden, nachdem er sich über die Schiedsrichter beschwert hatte.

Völlig außer sich verließ er den Platz. Dabei entledigte er sich seiner Jacke und warf diese auf den Boden. In den Katakomben soll er sich nach Angaben der Liga schwer respektlos gegenüber den Unparteiischen geäußert und sich aggressiv gegenüber einem Roma-Funktionär gezeigt haben.

Allegri verzichtet auf Berufung

„Ich habe beschlossen, keine Berufung einzulegen – man weiß ja nie: Am Ende bekomme ich statt zwei Spielen Sperre vielleicht vier“, sagte Allegri am Dienstag. Er fehlt seiner Mannschaft nun am Mittwoch in Monza und am Sonntag bei Juventus Turin.

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